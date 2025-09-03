"허리·발 아팠지만 8시간에 20만원 짭짤"…쿠팡 알바 뛴 박지현 전 비대위원장

박지현 전 위원장, 쿠팡 알바 후기 전해

8시간 '물품 분류' 업무…약 20만원

"힘들었지만 잡생각 없어졌다"

박지현 전 더불어민주당 비대위원장이 쿠팡 물류센터 단기 아르바이트를 다녀왔다며 남긴 사진. 박지현 페이스북 AD 원본보기 아이콘

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 쿠팡 물류센터에서 단기 아르바이트를 한 후기를 전했다.

2일 박지현 전 위원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "쿠팡 알바를 하고 왔다. 새벽 1시부터 오전 9시까지 19만9548원. 추가수당이 붙어 꽤 짭짤한 금액이다"라며 소개했다.

박 전 위원장은 그간 자신의 SNS에 "알바나 하라"는 댓글이 그동안 1000개는 달렸을 거라고 전하면서 "정치에 입문하기 전에도 약국, 카페(4층짜리 통카페를 오르내리며 식탁과 화장실 청소 업무), 서빙, 전단지, 레스토랑 주방을 포함해 다양한 알바를 해봤다"고 설명했다.

쿠팡 알바의 악명이 워낙 높은 탓에 긴장을 많이 하고 갔다고 전한 박 전 위원장은 "밤 11시 55분, 졸린 사람들 틈에서 셔틀버스에 올랐다"라며 "12시 40분쯤 도착한 물류 허브에는 각양각색의 사람들이 모여 있었다. 나이대도 다양하고, 남녀 비율도 반반. 이미 친해 보이는 분들도 여럿 있었다"고 전했다.

이어 "내가 맡은 일은 물품 분류로, 레일 위로 끊임없이 상품들이 쏟아져 나왔다. 과자, 세제, 쌀, 가구 박스, 그리고 생수 여섯 개짜리 네 묶음을 한 번에 주문한 고객에게는 잠시 원망이 스쳤다"라며 "네시간 반을 일하고 꿀 같은 휴게시간이 주어졌다. 30분이 3분처럼 흘러갔다. 눈꺼풀은 천근만근에 발도 허리도 아파 집에 가고 싶다는 충동이 아주 잠시 올라왔지만, 조퇴를 하면 추가수당을 받을 수 없다는 현실이 그 마음을 잘 눌러냈다"라고 말했다.

또 "쉬는 시간이 끝나고 업무에 다시 투입되자마자 레일 위로 물건들이 폭포처럼 쏟아졌다. 그 모습을 보며 올해 상반기 힘든 일들이 연이어 터진 게 잠시 스쳐 갔지만, 그 생각에 잠길 틈이 없었다"라며 "오히려 좋았다. 잡생각이 들어올 자리를 아예 주지 않는 일이 지금 내겐 필요했던 것 같다"라고 소감을 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



