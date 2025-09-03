K-프랜차이즈 수출길 넓힌다…삼성웰스토리·코트라 '맞손'

'외식 프랜차이즈 해외진출 지원' 업무협약

삼성웰스토리가 코트라(KOTRA)와 손잡고 국내 외식 프랜차이즈 브랜드의 해외시장 활로 개척에 나선다.

삼성웰스토리와 코트라는 3일 삼성웰스토리 분당 본사에서 외식 프랜차이즈의 해외진출 지원을 위한 업무협약을 체결하고 해외 바이어가 참석하는 '2025 프랜차이즈 해외진출 상담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 글로벌 네트워크와 해외 진출 컨설팅 역량을 바탕으로 외식 프랜차이즈 브랜드의 해외 진출을 지원하는 민관협력 사업으로 추진된다. 삼성웰스토리는 중국, 베트남, 헝가리 등 해외법인과 글로벌 식품 파트너사를 보유한 글로벌 유통망을 활용해 코트라와 협력하여 해외 진출을 위한 다양한 사업을 공동 추진할 계획이다.

협약 체결 이후에는 첫 공동 사업으로 '2025 프랜차이즈 해외진출 상담회(GFBP)'가 진행됐으며, 아시아와 오세아니아 3개국의 마스터 프랜차이즈 바이어들과 국내 프랜차이즈 기업 22개사가 참여해 일대일 비즈니스 상담이 이뤄졌다. 특히 이번 GFBP에서는 삼성웰스토리 WIC(Welstory Innovation Center)의 조리 공간을 활용해 각 프랜차이즈의 대표 메뉴를 직접 시연하며, 바이어들과 브랜드 담당자 간의 심도 있는 상담이 진행됐다.

이 밖에도 삼성웰스토리가 수출하고 있는 K푸드 대표 상품 20여 종과 프랜차이즈 공간 컨설팅 등 고객 지원 360솔루션 제공 사례를 전시했다.

삼성웰스토리 관계자는 "이번 코트라와의 협업을 통해 프랜차이즈 해외 진출 상담회를 함께 개최함으로써 당사의 해외 진출 지원 솔루션에 대해서도 알릴 수 있는 기회였다고 생각한다"며 "앞으로도 적극적인 협력으로 해외 진출 세미나, 글로벌 동행 시장조사와 같은 국내 프랜차이즈의 글로벌 진출을 위한 다양한 지원을 이어 나가겠다"고 밝혔다.





