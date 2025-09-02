본문 바로가기
남양주시의회, 현안사항 보고회·전체의원 간담회 개최

이종구기자

입력2025.09.02 14:49

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 2일 남양주시의회 소회의실에서 현안사항 보고회와 전체의원 간담회를 열고 주요 시정현안 및 의회운영에 대해 논의했다.

남양주시의회가 2일 남양주시의회 소회의실에서 현안사항 보고회와 전체의원 간담회를 열고 있다. 남양주시 제공

남양주시의회가 2일 남양주시의회 소회의실에서 현안사항 보고회와 전체의원 간담회를 열고 있다. 남양주시 제공

현안사항 보고회에 참석한 조성대 의장 및 시의원들은 현재 집행부에서 추진하고 있는 주요 현안사항과 조례 개정 등에 관한 사항을 국·소장 등 간부 공무원들로부터 차례로 보고 받은 뒤 안건에 대해 논의하는 시간을 가졌다.


주요 현안사항으로는 기획조정실 소관 ▲2025년 제2회 추가경정예산안 외 3건, 재정경제국 소관 ▲남양주시 기업활동의 촉진 및 유치 등에 관한 조례 일부개정조례안, 복지국 소관 ▲2026년도 남양주시복지재단 출연안, 교통국 소관 ▲화물주차장 조성을 위한 업무협약 체결 등 총 20건이 보고됐다.

특히, 의원들은 민간위탁 관련 업체 선정 시 투명성 확보를 집행부에 당부했으며, 의회 동의가 필요한 사항에 대하여 누락시키는 사례가 없도록 신경 써 줄 것을 주문했다.


이어 열린 전체 의원 간담회에서는 운영전문위원으로부터 제314회 임시회 의사일정, 2025년도 제2회 추경예산(안), 상임위원회 회의 유튜브 생방송 실시 등에 대해 보고받았다.


한편, 남양주시의회는 오는 11일부터 14일간 일정으로 제314회 임시회를 열고 집행부에서 제출한 2025년도 제2회 추경 예산안 및 조례안 안건에 대해 심의할 예정이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

