장동혁, 우원식 만나 "국회 압수수색 유감...일 못하는 야당 만들어"

우원식 "수사 막을 방법 없어...원칙에 따라"

장동혁 국민의힘 대표는 2일 우원식 국회의장을 만나 내란특검팀의 추경호 의원 자택과 사무실, 국민의힘 원내대표실·원내행정국에 대한 압수수색 시도가 중단돼야 한다고 반발했다.

장 대표는 이날 오전 국회의장실에서 우 의장을 만나 특검이 추 의원 자택과 사무실 등을 압수수색하는 데 대해 "자택은 물론 지역 사무실, 의원회관까지 압수수색하고 원내행정국까지 압수수색하는 것은 수사 필요성을 고려하더라도 지나치게 과도하다"고 비판했다.

우원식 국회의장이 2일 서울 여의도 국회에서 국민의힘 장동혁 대표의 예방을 받고 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특검팀은 이날 국회 비상계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹을 받는 추 의원 자택과 지역구 사무실을 압수수색했다. 국회 내 국민의힘 원내대표실과 조지연 국민의힘 의원실에 대한 압수수색도 진행 중이다.

장 대표는 "정기국회가 시작되자마자 과도한 압수수색을 하는 것이 야당이 여당과 정부를 견제하기 위해 국정감사에서 충분히 준비하고 제대로 문제점을 짚어낼 수 있도록 해야 하는데 국회의장이 강조한 일하는 국회를 만들 수 있을지 매우 안타깝다"며 "결국 일하지 못하는 야당을 만들기 위한 게 아닌가"라고 지적했다.

이에 우 의장은 "수사를 근본적으로 막을 방법은 없다. 수사에 필요한 부분이 있으면 협조한다"고 일축했다. 그는 "민주당이 야당일 때도 그랬고 지금은 국민의힘이 야당이 됐지만 그때마다 분명하게 원칙을 얘기했다"며 "국회를 압수수색할 때는 검찰 특검과 당사자가 협의해서 임의 제출을 원칙으로 한다"고 강조했다.

그러면서 "국회의장이 나서서 수사를 막으라고 하는 것은 국회의장으로서 할 일은 아니다"라며 "단지 원칙에 따라 하는 것"이라고 덧붙였다.

우 의장은 중국 전승절 기념 행사 참석과 관련해선 "국민의힘도 같이 가서 얘기했으면 좋았을 텐데 가지 않기로 해 아쉽다"며 "혹시 가능하면 같이 가면 좋겠다"고 말했다.

장 대표는 "상임위원장실에 대한 압수수색과 적어도 야당 원내대표실에 대한 압수수색 기준이 달라야 한다"며 "임의제출하라는 식의 협박처럼 수사하는 것에 대해선 매우 유감스럽다"고 밝혔다.





