내란특검, 추경호 전 국민의힘 원내대표 자택 등 압수수색

‘계엄 해제 방해 의혹’ 조지연 의원실도 압수수색 포함

특검, 계엄날 원내대표실 모인 의원들 ‘수사 대상’

'계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대한 강제수사에 착수했다.

특검팀은 2일 오전 8시부터 서울 강남구와 대구에 있는 추 전 원내대표 자택 등지를 압수수색하고 있다. 추 전 원내대표의 의원실과 국민의힘 원내대표실도 압수수색 대상에 포함됐다. 또 같은 당 조지연 의원실에 대해서도 압수수색을 진행 중이다. 비상계엄 당시 추 전 원내대표를 수행했던 당 사무처 직원의 휴대전화도 압수수색 대상에 포함됐다.

특검팀은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 이후 추 전 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다.

박지영 특검보는 브리핑에서 "비상계엄 당일 행적, 계엄 해제 이후 의사결정 과정과 관련해서 국민의힘 원내대표실 압수수색 영장을 발부받았다"며 "현재 원내대표와는 전혀 무관하고 추 전 원내대표 때 사용한 일지, 서류 등이 대상"이라고 밝혔다.

조 의원과 관련해선 "조 의원은 참고인 신분이고, 조 의원이 계엄 당시 김용현 전 국방부 장관과 통화한 사실이 있어서 압수수색 대상에 포함됐다"고 설명했다.

추 대표 때 사용한 집기라던가 대표라서 사용한 일지, 서류, 계엄 당일하고 의사결정 이뤄지는 과정 계엄 해제 다음에도 당일 행적 관련

계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 한 번 변경했다. 다수의 국민의힘 의원은 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했고, 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다. 특검팀은 추 전 원내대표가 계엄 선포 직후 윤 전 대통령 등과 통화한 내역도 확보해 수사 중이다.

조 의원은 비상계엄 선포 직후 추 전 원내대표와 국회 내 원내대표실에 머물면서 계엄 해제 요구안 표결에 참여하지 않은 것으로 전해졌다. 특검팀은 당시 원내대표실에 모인 의원들에 대한 수사가 필요하다는 입장이다.

박 특검보는 "원내대표실 있던 의원들의 의사 결정 과정에 대한 확인 필요하다"며 "그 자리에 있던 분들이 같이 행동을 했기 때문에 당연히 조사가 이뤄질 것"이라고 말했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



