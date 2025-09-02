7월 서울 찾은 외국인관광객 136만명… 역대 최대

K콘텐츠·스마트 관광에 케데헌 열풍

1~7월 외국인관광객 828만명 돌파

서울, MZ 최애도시·혼행여행 도시 선정

지난 7월 서울을 찾은 외국인 관광객이 136만명을 기록하며 역대 최대치를 찍었다. 코로나19 팬데믹 발생 전인 2019년 같은 달보다 18.2% 많은 수치다. 국가별로는 중국 관광객이 47만명으로 가장 많았다.

2일 서울시에 따르면 지난 7월 서울을 방문한 외국인 관광객은 지난해 같은 달(110만명)보다 23.1% 증가한 136만명을 기록했다. 올해 1월부터 7월까지 서울을 방문한 외국인 관광객 역시 총 828만명으로, 지난해 같은 기간보다 15.9% 증가하며 동기간 기준 최고 기록을 갈아 치웠다.

서울시는 최근 늘고 있는 글로벌 MZ세대 관광객이 선호하는 다양한 체험 콘텐츠와 안전하고 스마트한 디지털 중심 교통·숙박 인프라, 전통과 현대가 어우러진 도시 매력 등이 영향을 준 것으로 보고 있다. 특히 최근 전 세계를 강타한 '케데헌' 열풍이 더해져 동북아시아는 물론 동남아시아, 미국, 유럽 등 다국적 관광객이 늘고 있는 상황이다.

실제 지난 1~7월 누적 외국인 관광객 수를 살펴보면 2019년 동기대비 싱가포르 64.4%, 대만 44.0%, 미국 40.6%, 인도네시아 34.3% 순으로 증가세를 보이고 있다. 서울시는 2023년 9월 '3·3·7·7 서울관광 미래비전'을 발표한 후 전 세계적인 여행 트렌드인 '혼행(혼자하는 여행)'과 현지인 일상을 참신하게 경험하는 '노-노멀(No-Normal)' 등을 반영한 전략을 추진한 결과로 해석했다. '3·3·7·7 미래비전'은 '더 머무르고 싶고 다시 찾고 싶은 고품격 관광매력 도시'를 목표로 ▲외래관광객 3000만명 ▲1인당 지출액 300만원 ▲체류일 수 7일 ▲재방문율 70%를 목표로 한다.

서울시는 트래지 트래블 선정 'MZ세대에 가장 사랑받는 도시 4년 연속 1위', 트립어드바이저가 뽑은 '나홀로 여행하기 좋은 도시 1위', 글로벌 트래블러 선정 '최고의 아시아 레저 목적지부문 1위'를 동시에 차지하기도 했다. 구종원 서울시 관광체육국장은 "서울을 방문하는 외래 관광객이 꾸준히 늘고 있는 것은 서울만의 맛과 멋, 흥이 어우러진 매력적인 관광 경험이 글로벌 관광 시장에서 경쟁력을 가지고 있다는 것을 입증한 것"이라며 "앞으로도 차별화된 관광 콘텐츠와 혁신적인 서비스를 구축해 외국인 관광객 3000만명을 조기 달성해 서울을 최고의 관광도시로 발전시키겠다"고 말했다.





배경환 기자



