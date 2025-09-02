코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지

기술적 매수세 유입…삼성전자·SK하이닉스 반등

코스닥은 다소 주춤…外人·기관 양매도

전날 1% 넘게 급락한 한국 증시가 장 초반 반등세를 보이고 있다.

2일 코스피는 전날 대비 0.41% 오른 3155.73으로 개장했다. 이후 3150대를 유지하고 있다. 전날 1% 넘게 하락하며 3140대로 내려간 이후 기술적 매수세가 유입된 것으로 보인다.

외국인과 기관의 양매수가 지수 반등을 이끌었다. 이들은 각각 356억원, 53억원어치를 순매수했다. 반면 개인은 261억원을 순매도했다.

상승과 하락 업종 비율이 비슷한 모습이다. 전기·전자(1.42%), 기계·장비(1.10%), 제조(0.79%), 건설(0.68%) 등은 오른 반면 통신(-1.55%), 음식료·담배(-0.73%), 화학(-0.69%), 유통(-0.53%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 업종은 대부분 상승세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 1,500 등락률 +2.22% 거래량 4,490,574 전일가 67,600 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 9월 증시 주도주 선점 나설 때...투자금 부족으로 관망 중이었다면[굿모닝 증시]유럽증시 재정 불안에도 반등…韓증시 반등할까반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (2.0%)의 상승폭이 가장 컸고, 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 260,250 전일대비 4,250 등락률 +1.66% 거래량 554,548 전일가 256,000 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 9월 증시 주도주 선점 나설 때...투자금 부족으로 관망 중이었다면[굿모닝 증시]유럽증시 재정 불안에도 반등…韓증시 반등할까반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 930,000 전일대비 14,000 등락률 +1.53% 거래량 58,185 전일가 916,000 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.4%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 170,400 전일대비 600 등락률 +0.35% 거래량 141,106 전일가 169,800 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 400% 레버리지를 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 당일 가능!셀트리온, 다발 골수종 치료제 바이오시밀러 유럽 임상 3상 승인반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (1.0%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 512,500 전일대비 2,500 등락률 +0.49% 거래량 66,011 전일가 510,000 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (0.3%) 등의 순서였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 189,104 전일가 220,500 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 에어택시 언제 나오나…현대차 AAM "속도 늦추고 안전 먼저"한화손보, 보험사 중 유일하게 미래모빌리티 민관협의체 '누마' 참여최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로! 전 종목 시세 보기 close (-0.6%)와 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 346,500 전일대비 2,500 등락률 -0.72% 거래량 51,097 전일가 349,000 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도 전 종목 시세 보기 close (-0.2%)만 내렸다.

코스닥도 0.55% 오른 789.35로 출발했다. 역시 전날 급락에 따른 매수세가 유입된 것으로 보인다. 다만 코스피보다는 반등세가 약하면서 개장 시점보다 낮은 785대에 머물고 있다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 435억원, 73억원을 순매도했다. 반면 개인은 609억원을 순매수했다.

역시 상승 업종과 하락 업종이 두루 나타났다. 기계·장비(1.02%), 금속(0.75%), 일반서비스(0.72%) 등은 올랐고 출판·매체복제(-0.70%), 유통(-0.51%), 건설(-0.48%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목에서는 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 271,500 전일대비 3,500 등락률 +1.31% 거래량 36,286 전일가 268,000 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 [클릭 e종목]"로봇수요, 구조적 확산…로보티즈·현대무벡스 주목"반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 143,900 전일대비 3,600 등락률 +2.57% 거래량 125,419 전일가 140,300 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 459,000 전일대비 4,000 등락률 +0.88% 거래량 129,034 전일가 455,000 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.1%) 등의 상승세가 두드러졌다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 119,100 전일대비 800 등락률 -0.67% 거래량 177,481 전일가 119,900 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로! 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,850 전일대비 150 등락률 +0.39% 거래량 153,417 전일가 38,700 2025.09.02 10:28 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 내렸다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 상승으로 장을 시작한 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 지수가 표시되고 있다. 2025.09.02 윤동주 기자





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



