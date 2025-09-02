본문 바로가기
튀니지 방문 임태희 교육감 "경기교육 콘텐츠 제공 등 4가지 제안"

이영규기자

입력2025.09.02 08:49

임태희 경기도교육감이 1일(현지시간) 튀니지 교육부와 업무협약(MOU)을 맺었다.


이날 협약에 따라 두 기관은 앞으로 ▲디지털 교육기반 활동 확대 ▲학생 주도 상호 교류 지원 ▲미래 교육을 위한 교육정책 및 기관 간 교류 ▲인공지능(AI)을 활용한 교육 활동 강화 ▲직업교육 지원을 위한 협력 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

이번 임태희 교육감의 튀니지 방문은 지난해 12월 도교육청 주최로 열린 '2024 유네스코 교육의 미래 국제포럼'에서 행사에 참석한 누레딘 알누리 튀니지 교육부 장관이 경기교육 정책이 인상적이라면서 두 기관이 협력할 방안을 마련하고 싶다는 제안에 따라 성사됐다.


누레딘 알누리 튀니지 장관은 이날 협약식에서 "경기도교육청이 쌓아온 교육 분야의 경험과 발전된 교육기술은 큰 도움이 될 것"이라면서 "고등학교 교과서에 한국의 발전과정을 소개하는 내용이 있을 정도"라고 말했다.


임태희 경기도교육감(맨 왼쪽)이 1일(현지시간) 누레딘 알누리 튀니지 교육부장관과 상호협력 방안에 대해 이야기를 나누고 있다. 경기도교육청 제공

임태희 경기도교육감(맨 왼쪽)이 1일(현지시간) 누레딘 알누리 튀니지 교육부장관과 상호협력 방안에 대해 이야기를 나누고 있다. 경기도교육청 제공

그러면서 "소득수준 등 학생 개개인이 처한 환경에 상관없이 양질의 교육을 받을 수 있도록 하는 '디지털 교육', 최근 한국에 대한 인기가 높아지면서 한국어 배우기를 희망하는 튀니지 학생들에게 언어 콘텐츠를 제공하는 '한국어 교육', 튀니지 청년들이 좋은 직업을 얻을 뿐만 아니라 글로벌 진출을 할 수 있도록 돕는 '직업 교육'의 협조가 필요하다"고 덧붙였다.

이에 임태희 교육감은 양국 간의 실질적인 교육 협력 분야로 ▲디지털 인프라와 시스템 구축 ▲교사의 역량 강화 ▲교육 콘텐츠 제공 ▲직업 교육 협력 등 4가지를 제안했다.


임태희 교육감은 "업무협약이 '일의 끝'이 되는 경우가 많은데, 우리는 '일의 시작'"이라면서 "자주 다니지 않는 길은 없어지기 마련이기 때문에 양국 간의 체계적이고 지속적인 교류가 이뤄지도록 노력하자"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
