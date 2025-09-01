본문 바로가기
광주시, '경기도 적극행정 우수사례 경진대회' 장려상 수상

이종구기자

입력2025.09.01 21:23

경기 광주시는 지난달 25일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회'에서 시군 분야 장려상을 수상했다고 1일 밝혔다.

방세환 광주시장(가운데)과 참석자들이 지난달 25일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회'에서 시군 분야 장려상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장(가운데)과 참석자들이 지난달 25일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회'에서 시군 분야 장려상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 대회에서 광주시는 '국가기관 협업으로 무국적·불법체류 아동들의 기본권을 보장하다!'라는 주제로 발표하며 국가기관 간 긴밀한 협력을 통해 무국적·미등록 아동의 생존권 보장과 인권 회복을 추진한 대표 사례를 공유했다.


주요 사례로는 ▲무국적 방임 아동의 국적 취득 및 장기보호 방안 마련 ▲미등록 이주 아동의 국내 체류 방안 마련 등이 소개됐다. 광주시는 이를 통해 아동들이 최소한의 권리를 잃지 않고 사회 구성원으로서 살아갈 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다.

시는 앞으로도 무국적·미등록 아동 권리 보장을 위해 민관협의체를 구성해 보호 체계를 강화하고 관계기관과의 협업을 확대해 아동 권리 증진에 앞장설 계획이다. 또한, 이름 없는 아이들을 위한 따뜻한 동행을 이어가며, 소외된 아동들이 존엄성을 회복하고 함께 어울려 살아가는 복지공동체 실현에 지속적으로 힘쓸 방침이다.


방세환 시장은 "이번 수상은 아동 보호를 위해 지역과 국가가 함께 협력한 노력의 결실"이라며 "앞으로도 무국적·미등록 아동이 배제되지 않는 포용적 복지행정을 펼치고 이러한 우수사례들을 적극적으로 공유해 공직 사회 내 적극행정 분위기 확산에 기여하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
