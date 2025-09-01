본문 바로가기
세종 뿌리깊은 가게 선정된 업체, 원산지 표시 위반 적발

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.01 20:23

학교급식 공급 중단·싱싱장터 출하 중지 등

세종 뿌리깊은 가게 선정된 업체, 원산지 표시 위반 적발
세종 뿌리 깊은 가게로 선정된 한 업체가 원산지 표시를 위반해 선정이 취소될 전망이다.


1일 세종시에 따르면 해당 업체는 지난달 26일 국립농산물품질관리원 충남지원에서 세종시 내 직매장을 대상으로 실시한 불시 원산지 점검 결과 수입산 부재료를 국내산으로 표기해 가공식품을 판매한 정황이 확인됐다.

시는 원산지 표시 위반 혐의로 적발된 가공식품에 대해 같은 달 27일 학교급식 공급을 중단하고 싱싱장터 판매 및 출하 전면 중지 조처를 했다. 원산지 표시 위반 혐의가 적발된 즉시 해당 제품에 대해 학교급식 공급을 중단한 것이다.


세종 로컬푸드㈜ 역시 적발 당일 싱싱 장터에서 해당 제품 판매를 정지했고, 같은 달 29일부터는 해당 업체에 대해 출하를 전면 중지했다.


시는 올해 세종 뿌리 깊은 가게로 선정된 이 업체에 대해 선정위원회 심의 등을 거쳐 선정 취소 여부를 결정할 예정이다. 이어 재발 방지를 위해 공공급식 납품업체 및 싱싱장터 출하자를 대상으로 교육과 지도를 강화할 방침이다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

