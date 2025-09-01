본문 바로가기
도쿄서 한국인 여성 피습 사망…日경찰, 韓남성 공항서 검거

김대현기자

입력2025.09.01 19:16

한낮 주택가서 사건 발생

일본 도쿄 세타가야구 주택가에서 1일 40대 한국인 여성을 살해한 것으로 보이는 30대 한국인 남성이 도쿄 하네다공항에서 검거됐다.


도쿄 하네다공항에서 외국인들이 입국 심사를 위해 대기하고 있다. 연합뉴스

도쿄 하네다공항에서 외국인들이 입국 심사를 위해 대기하고 있다. 연합뉴스

이날 NHK 등이 보도에 따르면 피해 여성은 오후 1시30분쯤 피를 흘린 채 길가에 쓰러진 상태로 발견됐고, 병원 이송 후 사망했다. 발견 당시 목에 자상으로 추정되는 상처가 있었다.

일본 경찰은 살인 혐의로 이 남성의 행방을 쫓았고, 하네다공항에서 신병을 확보했다. 한국에 거주 중인 이 남성은 여성을 만나기 위해 사흘 전 일본에 온 것으로 전해졌다. 피해 여성은 지난달 29일 도쿄도 내 파출소를 찾아 "교제 상대인 남성에게 헤어지자고 했다가 문제가 생겼다"고 말한 것으로 알려졌다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
