[2026 수시]한양대, 의예과 논술 부활…수능 최저학력기준도

수시 정원내 1708명·정원외 189명 모집

논술전형 수능 최저기준…학생부 10%도

한양대가 2026학년도 수시모집에서 정원 내 1708명, 정원 외 189명을 모집한다. 전형별로는 학생부교과(추천형) 341명, 학생부종합(추천형) 199명, 학생부종합(서류형) 621명, 학생부종합(면접형) 120명, 고른기회 118명, 특성화고졸 재직자 157명, 논술전형 233명, 실기·실적전형 108명이다.

2026학년도부터 한양대 논술전형의 전체 모집 단위에 수능최저학력기준이 적용되고, 의예과도 논술로 선발한다. 논술전형은 논술고사 90%, 학생부종합평가 10%로 뽑는다. 수능최저학력기준은 의예과를 제외한 전체 모집단위는 국어, 수학, 영어, 탐구(사회 또는 과학 상위 1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내다. 의예과는 국어, 수학, 영어, 탐구(사회 또는 과학 2개 과목 평균) 중 3개 영역 등급합 4 이내다.

학생부교과(추천형)은 3학년 1학기까지의 학생부 교과 성적 정량평가 90%와 학생부 교과 정성평가 10%를 합산하며, 수능최저학력기준을 충족해야 한다. 수능최저학력기준은 국어, 수학, 영어, 탐구(사회 또는 과학 1과목) 중 3개 영역 등급합 7 이내다.

학교생활기록부 단일 요소로만 평가하던 학생부종합전형은 2025학년도 수시모집부터 세 가지 유형으로 개편됐다. 수능최저학력기준을 적용하는 학생부종합(추천형), 기존 학생부종합(일반) 평가방식과 동일한 학생부종합평가 100%의 학생부종합(서류형), 단계별 전형으로 1단계 7배수 선발 후 2단계 면접 30%를 반영하는 학생부종합(면접형)이다.

2026학년도에는 학생부종합(면접형)에서 제시문 면접이 도입된다. 선발 모집단위는 공과대학 10개 모집단위와 한양인터칼리지학부로 제시문 면접을 통해 다양한 역량을 가진 학생을 선발할 예정이다. 전형별 지원자격이 상이하니 원서접수 전 해당 사항을 반드시 확인해야 한다. 아울러 2026학년도부터는 추천형, 서류형, 면접형 간에 중복지원이 가능하며, 고른기회의 경우도 지원 자격을 충족한다면 학과에 상관없이 중복지원이 가능하다.

한양대 첨단분야 학과의 2026학년도 정원은 총 80명 증원됐다. 데이터사이언스학부 20명, 미래자동차공학과 20명, 융합전자공학부 40명으로 각각 수시, 정시에 인원이 배분됐다. 학생부종합 서류형에서 큰 폭의 인원 증가가 이뤄졌고, 일부 학생부교과전형과 학생부종합 추천형에 증가가 있다.





