'디지털 주치의'로 직원 디지털 역량 강화

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.01 16:21

호남 노사발전재단, 기업 맞춤형 교육

'디지털 주치의'로 직원 디지털 역량 강화
노사발전재단 호남지사(지사장 강수영)은 오는 4일부터 호남지역 디지털배움터(㈜KTcs 전북디지털배움터(센터장 최인창), 주식회사 국제(이사장 김정수), ㈜KTcs 제주디지털배움터(센터장 김남영)와 협력해 호남지사 직원들의 디지털 역량 강화를 지원하는 '디지털 주치의' 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.


'디지털 주치의'는 노사발전재단 호남지사와 디지털배움터 호남제주권역이 공동으로 추진하는 현장 밀착형 디지털 교육 프로그램으로 기업 맞춤형으로 지원하고 있다. 9월부터는 호남지사의 각 지역 센터별(전북·광주·제주)로 전담 디지털 주치의를 도입해 AI 활용 실무 등 디지털 역량을 강화할 수 있는 교육을 진행한다.

이번 프로그램은 이재명 정부 핵심 국정과제인 AI 3대 강국 도약(세계 1위 AI정부 실현:행정서비스의 완전 디지털화)에 맞춰 IT 기술을 기반으로 한 업무혁신과 실질적인 디지털 활용 역량 강화를 지원하기 위해 기획됐다.


주요 교육 내용은 ▲생성형 AI를 통한 스마트 워킹툴 ▲ChatGPT 등 업무 효율화 도구 활용 ▲SNS를 활용한 홍보방법 등으로 구성되며, 호남지사 내 중장년내일센터(전북·광주·제주)별로 진행된다.


강수영 지사장은 "재단에서 제공하는 기업 대상 맞춤형 교육이 호응을 얻고 있다"며 "기업뿐만 아니라 호남지사 직원들의 AI 활용 등 디지털 역량 강화를 위해서 각 지역센터별 디지털 주치의제를 운영할 계획이다. 앞으로도 다양한 프로그램을 통해 호남지사 직원들의 역량 강화는 물론 기업 대상 교육도 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
