CJ ENM 공동제작·애플TV 오리지널 '케이팝드'…전세계가 주목

티빙서 공개되자 실시간 인기콘텐츠 1위

글로벌 시청자 관심…각종 외신들 호평

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 74,200 전일대비 2,800 등락률 +3.92% 거래량 173,996 전일가 71,400 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 [특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세"콘텐츠株, 중국 한한령 해제 기대감"日 하쿠호도와 손잡은 CJ ENM…한일 합작 글로벌 음악 사업 추진 전 종목 시세 보기 close 과 미국 유레카 프로덕션이 공동 제작한 애플TV플러스 오리지널 글로벌 음악 경연 시리즈 '케이팝드'가 전 세계의 관심을 받고 있다.

지난달 29일 티빙의 '애플TV플러스 브랜드관'에서 전편이 공개된 케이팝드는 실시간 인기 콘텐츠 1위를 기록했다.

또한 글로벌 스트리밍 순위 사이트 '플릭스패트롤'에 따르면 공개 이틀 만에 애플TV플러스 글로벌 톱 TV쇼 부문 4위에 올랐으며, 미국에서 실시간 인기 순위 5위에 기록됐다.

일본, 베트남, 말레이시아 등 아시아 주요 시장에서 3위권에 오른 것은 물론 영국과 아르헨티나, 사우디아라비아 등 99개국 모두 톱10에 진입하며 높은 화제성을 입증했다.

해외 언론도 케이팝드를 주목했다. 빌보드는 "세계적 스타들이 한자리에 모여 진정성 있고 감탄을 자아내는 음악적 교감을 보여준다"며 K팝의 글로벌 영향력과 창의적인 협업을 집중 조명했다.

IT 전문 미디어인 더 버지(The Verge)는 "K팝과 팝스타가 무대에서 장르와 문화를 뛰어넘는 혁신적인 크로스오버를 보여준다"며 컬래버레이션의 신선함을 강조했다. 케이팝 전문 매체 케이크러시(KCrush)는 "신선하고 강렬한 라이브 퍼포먼스로 글로벌 팬 모두가 즐길 음악 축제"라며 음악적 다양성을 호평했다.

현재 티빙 프리미엄 요금제 이용자는 '애플TV플러스 브랜드관'에서 전편 시청이 가능하다. 오는 5일 오전 10시까지 모든 이용자에게는 1화 무료 시청 혜택이 제공된다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



