고려아연, BNK경남은행과 200억원 '동반성장펀드' 조성

1일 오전 울산광역시 남구 롯데호텔 울산에서 열린 고려아연과 협력사의 동반성장을 위한 금융지원 협약 체결식에서 백순흠 고려아연 경영관리그룹장(왼쪽)과 김태한 BNK경남은행장이 서명 후 기념촬영을 하고 있다. 고려아연 AD 원본보기 아이콘

고려아연은 1일 오전 울산광역시 남구에 있는 롯데호텔 울산에서 BNK경남은행과 '고려아연과 협력사의 동반성장을 위한 금융지원 협약'을 체결했다. 이날 협약식에는 백순흠 고려아연 경영관리그룹장(사장)과 김태한 경남은행장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약으로 고려아연은 BNK경남은행에 200억원을 예치해 동반성장펀드를 조성한다. 동반성장펀드란 '대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률'에 따라 대기업이 은행과 공동으로 펀드를 조성해 이를 기반으로 해당 은행에서 대기업 협력사 등에 대출과 우대금리 등을 제공하는 제도를 말한다.

BNK경남은행은 고려아연이 예치한 200억원을 바탕으로 울산 지역을 기반으로 한 고려아연 협력사에 대출 등 금융지원을 할 예정이다. 고려아연 협력사는 최대 연 4.1%의 우대금리를 받을 수 있어 낮은 조달 비용으로 운영자금과 투자금을 확보할 수 있다. 우대금리 연 4.1%는 다른 은행의 우대금리 대비 매우 유리한 조건이다.

고려아연 협력사 대부분이 울산에 있기 때문에 지방은행인 BNK경남은행을 통하면 지역 경제 주체 간의 상생을 도모할 수 있고 지역 경제 발전에 실질적으로 이바지할 수 있다. 이는 고려아연이 BNK경남은행과 협약을 맺은 배경으로 꼽힌다. BNK경남은행은 울산에 24개 지점(지난 3월 말 기준)을 보유하고 있을 정도로 울산 지역 경제와 가장 긴밀한 관계를 맺고 있는 은행이다.

고려아연 관계자는 "이번 BNK경남은행과 200억원 규모의 동반성장펀드를 조성함으로써 협력사에 더욱더 효과적이고 효율적으로 금융지원을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "울산 지역을 대표하는 기업과 금융기관이 손을 잡았다는 점에서 지역 상생과 경제 발전에도

실질적으로 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 고려아연은 시중은행 한 곳과도 200억원 규모의 동반성장펀드를 조성해 협력사에 금융지원을 제공한다. BNK경남은행과 조성한 펀드 규모까지 합하면 협력사에 총 400억원의 유동성을 공급한다. 고려아연 관계자는 "고려아연은 울산을 대표하는 국가기간산업이자 국내 유일의 전략 광물 공급기지로서 협력사와 함께 지속 발전하기 위한 노력과 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.





