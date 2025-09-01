누디크, 대만 인플루언서 WEI SYUAN과 협업 방송에서 1000만 TWD 매출 달성

뷰티 브랜드 누디크(NUDIQUE)가 대만 인플루언서 WEI SYUAN과 함께한 라이브 방송을 통해 1,000만 신대만달러(TWD)의 누적 매출을 기록했다고 밝혔다.

이번 방송은 WEI SYUAN이 직접 한국 본사에 방문해 누디크와의 첫 공식 MOU 계약을 체결하고, 제품 설명과 실사용 시연을 겸한 생방송을 진행하며 시청자들의 눈길을 끌었다. 총 4시간에 걸친 생방송 동안 누디크의 프리미엄 라인인 '스피테라'와 새롭게 출시된 PDRN 기초 3종 토너·앰플·크림이 집중 소개됐다.

고기능 집중 제품으로 소개된 다이아스피테라(DIA SPITHERA)는 모기업 비엔의 독자적 기술인 NeoSpicule™ 시스템을 적용한 제품이다. 다이아몬드 코팅된 천연 스피큘을 통해 피부 흡수 통로를 물리적으로 열고, 유효성분의 침투 효율을 극대화하는 메커니즘을 갖추고 있다. 프랑스 에이샤르트사 직수입 콜라겐 7종과 펩타이드, 아미노산, 비타민 등 총 49종의 피부 영양 성분이 함유돼 복합적인 피부 개선 효과를 기대할 수 있다.

새롭게 출시된 PDRN 기초 3종은 토너, 앰플, 크림으로 구성되며, 4세대 스피큘 기술인 네오 스피큘(NeoSpicule™)과 고농도 PDRN 등 유효 성분을 안정적으로 배합한 데일리 기능성 라인이다. 토너는 10,000ppm PDRN과 8중 히알루론산, 병풀추출물 등을 함유해 수분 밸런스와 진정 효과를 돕고, 앰플은 40,000ppm PDRN에 15종 펩타이드와 7종 콜라겐을 더해 탄력, 주름, 미백 개선에 도움을 준다. 크림은 20,000ppm PDRN과 판테놀, 세라마이드로 피부 장벽을 강화하고 피부를 외부 자극으로부터 보호한다.

누디크 관계자는 "이번 라이브 방송을 통해 대만 소비자들에게 브랜드의 진정성과 뛰어난 제품력을 직접 전달할 수 있었고, 기대 이상의 성과를 얻게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 글로벌 소비자들과의 접점을 확대하고, 스피큘 기반의 고기능 스킨케어 솔루션을 세계 시장에 지속적으로 소개해 나가겠다"고 밝혔다.

아울러, 누디크는 'UNIQUE + NUANCE'의 합성어로, 정형화된 미의 기준이 아닌 각자의 고유한 분위기와 개성을 존중하는 뷰티 철학을 추구하는 뷰티 브랜드다. 모기업 비엔의 기술력을 바탕으로 한 특허 기반의 스피큘 전달 시스템과 고함량 성분 설계를 강점으로 향후 다양한 글로벌 뷰티 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나간다는 계획이다.





