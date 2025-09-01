대한민국 독서대전, 전국서 1만여 건 행사

9월 독서의 달 맞아 전국서 행사

김포서 독서대전 본행사 개최

독서문화상 22점 수여

문화체육관광부는 '9월 독서의 달'을 맞이해 1065개 기관, 단체, 기업 등과 함께 독서문화행사 1만여 건을 진행한다.

야외 도서관부터 책 놀이까지 전국에서 특색있는 독서문화 행사 진행

9월 독서의 달을 맞이해 전국의 도서관, 17개 지자체와 교육청 등에서 '읽기 예보 : 오늘 읽음, 내일 맑음'이라는 표어 아래 ▲야외 도서관 운영(서울, 울산, 경남), ▲책방골목 독서 탐험(부산시 교육청), 도전 책 빙고(전북 교육청) 등 책 관련 이색 체험행사 ▲강연, 전시, 책 시장 등 다양한 프로그램을 진행한다.

국립중앙도서관은 독서의 달 기념 '정유정 작가와의 만남', 국립어린이청소년도서관은 인제 기적의 도서관과 함께 '책 읽어주세요' 캠페인, 국립세종도서관은 '세계로 나가는 케이-그림책'을 주제로 특별강연과 전시를 운영한다. 서울 대학로 일대와 지역 문학관 등에서는 '대한민국 문학축제' '서울국제작가축제', '문학주간'이 열린다.

민간 온·오프라인 서점과 민간 단체 등 5개사도 '9월 독서의 달' 행사에 동참한다. 교보문고는 독자 유형 알아보기 행사, 예스24는 작가 베르나르 베르베르와의 책이야기마당(북토크), ▲윌라는 독서 참여 행사(챌린지)를 통해 기념품(굿즈)을 제공하는 행사를 개최한다. 한국서점조합연합회는 오는 13일, '부천 북 페스티벌'에 참여해 서점온(ON)과 예약드림 서비스를 홍보하고 도서를 증정한다.

'9월 독서의 달' 행사에 대한 자세한 내용은 독서정보 누리집 '독서인'에서 확인할 수 있다.

'2025 대한민국 독서대전' 본행사 김포서 개최...독서문화상 수여

'2025 대한민국 독서대전'의 본행사가 오는 19일부터 21일까지 올해 '대한민국 책의 도시'로 선정된 김포시 장기도서관과 김포한강중앙공원 등에서 열린다. '책으로 새로고침'을 주제로 수변 환경을 활용한 독서 캠프, 강연, 전시, 공연, 체험행사 등 국내 최대 책 문화축제를 펼친다. 또한, 부산 북구, 전북 전주, 경북 포항에서도 지역 독서대전이 개최된다.

'대한민국 독서대전' 프로그램 일정과 참여 방법 등 더욱 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부는 오는 19일 '2025 대한민국 독서대전' 본행사 개막식에서 독서문화 진흥을 위해 노력한 개인과 단체에 '독서문화상' 총 22점을 수여한다. 올해 대통령 표창은 30년간 어린이 전문서점을 운영하고 그림책 연구자로 활동하며 어린이 책 문화와 동네서점 발전에 기여한 '오대산동화나라' 정병규 대표가 받는다. 국무총리 표창은 ▲제주시 우도 지역 주민들과 함께 책 축제를 개최하고 '우도 주민 인생학교'를 기획하는 등 지역민들의 독서활동 참여를 확대하는 데 기여한 우도작은도서관 송희정 문화예술교육사 ▲도서관 현장에서 '서울책보고' 등 다양한 독서진흥 정책을 시행하며 책 문화 생태계 활성화에 기여한 한국도서관협회 이정수 사무총장에게 수여한다. 부산광역시립도서관 김영임 사서, 금산다락원 등, 19명(개)의 개인·단체에는 문체부 장관 표창을 수여한다.

문체부 임성환 미디어정책국장은 "책은 우리를 성장시키고 마음을 치유할 뿐 아니라 세계인이 주목하는 '케이-콘텐츠'의 원천이다. 특히 올해는 9월 '독서의 달'을 맞이해 온라인과 오프라인을 넘나들며 국민 누구나 책을 함께 읽는 즐거움을 만끽할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다"며 "문체부는 앞으로도 독서의 가치를 확산하고 출판 생태계를 활성화하는 데 현장과 협력해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





