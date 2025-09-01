벤츠코리아, 조직 개편…마케팅·세일즈 부문장 신규 임명

메르세데스-벤츠코리아는 각 부문의 전문성과 효율성을 강화하기 위해 두 명의 부문장을 신규 임명하고 조직을 개편한다고 1일 밝혔다.

이날 벤츠코리아는 디지털 및 마케팅·커뮤니케이션 부문에 이상국 부사장을, 제품·세일즈 부문에 김은중 부사장을 각각 선임했다.

기존 세일즈 부문 총괄을 맡았던 이상국 부사장은 디지털 및 마케팅·커뮤니케이션 부문 총괄 부사장으로 임명됐다. 기업과 브랜드 가치를 제고하고 고객들의 온·오프라인 경험을 강화하는 역할을 맡아 디지털 비즈니스와 마케팅, 홍보, 사회공헌활동 등을 총괄한다.

이 부사장은 2003년 벤츠코리아에 입사한 이후 세일즈 및 마케팅, 네트워크 개발 등 다양한 부문을 거치며 전문성을 쌓아왔다. 이 부사장은 지난 2016년부터 네트워크·트레이닝 아카데미 총괄 부사장, 2019년부터는 세일즈 부문 총괄 부사장으로 근무하며 딜러 네트워크를 확대하고, 협업과 고객 중심의 세일즈 역량 강화를 주도해 왔다는 평가다.

제품·세일즈 부문장에 임명된 김 부사장은 제품 전략과 인증뿐만 아니라 세일즈 기획, 리테일 운영 등을 총괄한다. 김 부사장은 지난 2009년 메르세데스-벤츠 AG(당시 다임러 AG)에 입사한 이후 고성능 브랜드인 '메르세데스-AMG'의 세일즈 운영·기획, 기업 전략 개발 등 핵심 직무 경험을 두루 쌓아왔다.

김 부사장은 2017년부터 중국 내 메르세데스-벤츠 법인에서 근무했으며, 2020년부터는 중국 내 세일즈 기획과 물류 총괄을 맡았다. 김 부사장은 2023년 이후 메르세데스-벤츠 타이완 법인 대표로 사업 성장과 전동화·디지털 전환, 조직문화 혁신 등을 주도해 시장 내 브랜드 입지를 넓힌 바 있다.

