경기도, 31개 시군 공공도서관서 1228건 독서문화 행사

경기도가 '9월 독서의 달'을 맞아 도내 31개 시군 공공도서관에서 강연, 북 토크, 공연, 체험, 전시, 토론 등 총 1228건의 풍성한 독서문화 행사를 개최한다.

대표 행사로는 옥정호수도서관(14일), 양주희망도서관(20일), 꿈나무도서관(21일) 등 양주시 내 3개 공공도서관에서 순차적으로 진행되는 '미니 북 페스티벌'이 있다.

각 도서관은 '올해의 책' 작가로 선정된 이효원(일생에 한 번은 헌법을 읽어라), 우신영(언제나 다정 죽집), 한라경(곤충 호텔) 작가를 초청해 강연회를 갖고, 드로잉 마술쇼, 책방 콘서트, 클래식·재즈 공연 등 다양한 프로그램을 마련한다.

김포시 모담도서관은 오는 6일 '판소리 인문학'을 주제로 한 판소리 무대가, 과천시 정보과학도서관은 오는 28일 '거리를 나온 도서관'을 주제로 한 팝업북 전시회를 갖는다.

9월 31개 시군에서 진행되는 행사 세부 일정과 장소는 경기도사이버도서관 누리집(library.kr/cyber)에 들어가면 확인할 수 있다.

경기도서관 박혜란 독서문화진흥팀장은 "9월 독서의 달을 맞아 도민 여러분이 집 가까운 도서관에서 책과 문화예술을 함께 즐길 수 있는 특별한 시간을 누리길 바란다"고 말했다.





