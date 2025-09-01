경기보건환경硏, 12년 연속 '환경유해인자' 우수분석기관 선정

경기도보건환경연구원이 환경부 국립환경과학원이 주관한 '2025년 환경 유해인자 분야 숙련도 시험'에서 12년 연속 우수 분석기관으로 선정됐다.

국립환경과학원은 매년 전국 환경시험·검사기관 1340곳을 대상으로 숙련도 시험을 진행해 환경분야 시험·검사기관의 분석 신뢰성과 역량을 검증하고 있다.

시료 분석 정확도와 장비 운용 능력 등을 종합적으로 평가하며, Z값(Z-Score, 평균 점수 지표)과 오차율 등을 기준으로 항목별 '적합' 또는 '부적합'을 판정한다.

경기도보건환경연구원이 시료를 채취해 분석하고 있다. 경기도보건환경연구원 제공

환경 유해인자 분야 숙련도 시험의 항목으로는 ▲모래 중 중금속 3항목 ▲도료나 마감재 중 중금속 2항목 ▲바닥재 중 중금속 1항목 등 총 6항목이 있다.

도 보건환경연구원은 숙련도 평가에서 전 항목 '만족' 평가를 받으며 2014년부터 2025년까지 12년 연속 우수 분석기관으로 선정됐다.

홍순모 도 보건환경연구원 생활환경연구부장은 "국내외 숙련도 시험에 지속적으로 참여해 시험·분석 역량을 강화하고, 도민에게 신뢰받는 기관의 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 도 보건환경연구원은 2022년 '환경보건법 시행령' 개정을 통해 내년부터 어린이 활동공간에 대한 '프탈레이트류 및 납에 대한 관리 기준'이 강화됨에 따라 영유아 보육시설, 유치원, 초등학교 등을 대상으로 환경안전 관리기준을 지속 모니터링할 계획이다.





