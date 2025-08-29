본문 바로가기
관광공사, 삼성물산과 무장애 관광 활성화 업무협약

박병희기자

입력2025.08.29 16:06

한국관광공사는 삼성물산(패션 부문 '하티스트')과 29일 공사 서울센터에서 무장애 관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


이번 협약은 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층을 포함한 모두가 불편함 없이 여행을 즐길 수 있는 여행환경을 조성하고 이를 활성화하고자 마련됐다.

강규상 한국관광공사 관광복지안전센터장(오른쪽)과 삼성물산 패션부문 하티스트 신정원 그룹장이 업무협약 체결 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

강규상 한국관광공사 관광복지안전센터장(오른쪽)과 삼성물산 패션부문 하티스트 신정원 그룹장이 업무협약 체결 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

하티스트는 모두가 누릴 수 있는 패션을 지향하며 2019년 4월20일 장애인의 날에 론칭했다. 이동에 제약이 있는 사람도 옷을 입고 벗기 쉽게 디자인해 장애인과 비장애인 누구나 즐길 수 있는 디자인을 선보이는 브랜드다.

양사는 이번 협약을 통해 포용적 사회를 지향하는 철학을 공유하고, 모든 사람이 편안하게 여행할 수 있는 환경을 조성하는 데 힘을 모은다.


먼저 하티스트 앰배서더를 활용해 무장애 여행 콘텐츠를 제작하고 공동 홍보를 추진한다. 해당 콘텐츠는 공사가 운영하는 무장애 여행정보 플랫폼 '열린관광 모두의 여행', 하티스트의 소셜미디어 채널, 삼성물산 패션몰 'SSF SHOP' 등에서 만나볼 수 있다. 또한 공사 열린관광지 정보를 공유하고 하티스트 브랜드를 공동 홍보하는 등 다양한 협업을 추진할 계획이다.


관광공사 강규상 관광복지안전센터장은 "이번 협약을 통해 무장애 관광의 중요성을 알리고, 모두가 함께할 수 있는 여행문화를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
