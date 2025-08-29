나이키 또 감원…"사업 재편 과정"

감원 규모, 직원 1% 미만

스포츠 중심 문화로 회귀 중

세계 최대 스포츠 브랜드 나이키가 추가 감원에 나선다고 미 경제 매체 CNBC가 28일(현지시간) 보도했다.

CNBC는 정확한 감원 규모는 불분명하다면서 직원의 1% 미만이 영향을 받을 전망이라고 전했다. 유럽·중동·아프리카(EMEA) 사업부와 자회사 컨버스는 영향을 받지 않을 전망이라고 덧붙였다.

나이키는 CNBC에 보낸 성명에서 "4분기 실적 발표 때 밝힌 대로 현재 회사는 재편 과정에 있다"며 "스포츠와 스포츠 문화에 다시 초점을 맞추고, 운동선수 및 소비자와 더 깊이 연결하며, 나이키만이 창출할 수 있는 것을 만들 수 있는 공간을 확보하기 위한 조치"라고 설명했다. 앞서 나이키는 지난해 2월에도 전체 인력의 2%인 1500명 이상을 감원할 계획이라고 발표한 바 있다.

30년 넘게 나이키에서 근무한 엘리엇 힐 최고경영자(CEO)는 지난해 10월 취임 후 실적 부진을 해소하고 브랜드 이미지를 제고하기 위한 작업에 착수했다. 전임 CEO 존 도나호 체제에서 나이키는 사업 부문을 구분하는 방식을 스포츠 종목이 아닌 남성·여성·아동 부문으로 바꿨다. 라이프스타일 사업을 확대하기 위해서였다. 하지만 일각에서는 이 변화가 혁신 동력의 약화로 이어졌다는 비판이 제기됐다.

힐 CEO는 다시 스포츠와 스포츠 문화 중심으로 바꾸고 있다. 그는 지난 6월 회계연도 4분기 실적 발표 때 "남성·여성·아동으로 구분하는 방식 대신, 나이키·조던·컨버스 팀이 각자 지원하는 특정 선수들을 위해 가장 혁신적이고 매력적인 제품 등을 만들어내겠다는 사명을 갖고 매일 출근하게 될 것"이라고 했다.



또 스포츠에 집착하는 팀들을 꾸려 세 브랜드 전반에 걸쳐 끊임없는 혁신 제품의 흐름을 만들어낼 것이라고 강조했다. 힐 CEO는 "여기서부터 사업 실적이 개선될 것으로 기대한다"고 실적 기대감을 내비쳤다.





