본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

장동혁 " 李대통령·여야대표 회동하려면 추후 단독회담 있어야"

최유리기자

입력2025.08.29 12:50

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"정상회담 합의문·팩트 시트 공개가 가장 좋은 성과 공유 방법"

장동혁 국민의힘 대표는 29일 이재명 대통령이 여야 대표 회동을 제안한 것에 대해 추후 이 대통령과의 단독회담을 전제 조건으로 내세웠다.


장 대표는 29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 당 연찬회를 마치고 기자들과 만나 "대통령과 여야 지도부가 만나 한미 정상회담 성과를 이야기할 수 있으나 이후 대통령과 제1야당 대표가 따로 얘기할 수 있는 시간이 있어야 한다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전날 이 대통령은 미국·일본 순방을 마치고 귀국한 직후 회담 성과를 설명하기 위해 여야 지도부와의 회동을 추진하도록 지시했다.


장 대표는 "정상회담에서 어떤 성과가 있었는지는 합의문을 공개하거나 팩트 시트를 국민께 공개한다면 (여야 지도부와 만나) 굳이 설명하지 않아도 된다"며 "많이 양보해서 여야 지도부와 만나 정상회담에 대한 성과를 이야기할 수는 있지만 대통령과 야당 대표가 따로 시간을 갖고 국민의 삶에 대해 진지한 이야기를 할 수 있는 시간이 있어야 한다"고 강조했다.


이어 "정상회담의 성과를 설명하기 위해 제1야당의 대표를 여당 대표와 함께 부르는 것은 이 어려운 시기에 국민의 삶을 함께 살피자는 의도는 아니라고 생각한다"고 덧붙였다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기