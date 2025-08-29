전주시, 공공근로사업 참여자 120명 모집

내달 1~5일 접수…도서관 등 배치

전북 전주시는 내달 1~5일 2025년 4단계 공공근로사업 참여자 120명을 모집한다고 29일 밝혔다.

참여 자격은 18세 이상 65세 미만 근로능력자(청년일자리 18~39세) 중 가구소득이 기준중위 소득 70% 이하면서, 가구 재산이 3억원 이하인 전주시민이다.

시는 참여자의 연령과 가구 재산, 소득, 사업 참여 여부, 실업 기간 등을 종합적으로 고려해 대상자를 선발할 계획이다.

단, ▲실업급여 수급자 ▲1세대 2인 이상 참여자 ▲직전 단계 포함 연속 3단계 참여자 ▲공무원 가족(배우자 및 자녀) 등은 선발 대상에서 제외된다.

사업 기간은 오는 10월 13일~12월 12일이며, ▲이동노동자 쉼터 운영 사업 ▲한옥마을 가꾸기 사업 ▲도서관 운영사업 등 총 41개 부서의 63개 사업에 배치될 예정이다.

사업 유형에 따라 청년 일자리 사업의 경우 1일 7시간씩 주 35시간, 65세 미만 사업은 1일 5시간씩 주 25시간을 근무하게 되며, 임금은 시급 1만30원과 간식비 5,000원에 주·월차, 공휴일 유급 수당이 추가로 지급된다.

희망자는 각 동 주민센터에 비치된 신청서 또는 전주시 누리집에서 내려받은 신청서를 작성해 구비서류와 함께 주소지 동 주민센터에서 신청하면 된다. 자세한 사항은 전주시 일자리정책과로 문의하면 된다.

김혜숙 시 일자리정책과장은 "공공근로사업 참여자들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 함께 협력해 보다 나은 지역사회를 만들어 나가길 기대한다"고 말했다.





