본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

오뚜기 'WOW 컵면', 출시 두 달 만에 100만개 판매 돌파

한예주기자

입력2025.08.29 08:38

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

큼지막한 건더기 등으로 소비자 호응

오뚜기는 지난 6월 말 선보인 'WOW 고기열라면'과 'WOW 새우진짬뽕'이 출시 두 달 만에 누적 판매 100만개를 돌파했다고 29일 밝혔다.


'WOW 컵면'은 큼지막하고 풍부한 건더기가 들어간 컵라면에 대한 소비자 수요에 맞춰 선보인 제품이다. 'WOW 고기열라면'은 열라면의 매운맛에 소고기 큐브, 에그 스크램블, 청양고추 등을 더한 제품이며 'WOW 새우진짬뽕'은 통새우, 건양배추, 게맛살 등을 담아 불향과 감칠맛을 강조한 것이 특징이다.

오뚜기 'WOW 컵면' 2종 연출컷. 오뚜기

오뚜기 'WOW 컵면' 2종 연출컷. 오뚜기

AD
원본보기 아이콘

오뚜기 관계자는 "WOW 컵면은 브랜드명이 의미하는 것처럼 큼지막한 건더기와 놀라운 맛으로 소비자들의 호응과 함께 짧은 기간 의미 있는 성과를 거두고 있다"며 "앞으로도 소비자들에게 보는 즐거움과 먹는 재미를 동시에 제공하는 'WOW' 브랜드만의 다양한 활동을 전개할 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

오늘 경술국치일인데…욱일기·일본군 모자 버젓이 '판매 중'

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

가장 정확한 답 내놓는 무료 AI…챗GPT는 2위, 1위는 어디?

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기