첫 한미 정상회담 마친 李대통령 "진솔한 대화로 신뢰 쌓아…굳건한 한미 동맹 확인"

이재명 대통령이 한미정상회담 결과와 관련해 "도널드 트럼프 미국 대통령과 진솔한 대화를 통해 두터운 신뢰를 쌓고 한미동맹의 굳건함을 확인한 점이 뜻깊다"고 했다.

28일 이 대통령은 인스타그램에 올린 메시지를 통해 "미국 순방을 무사히 마치고 돌아왔다. 국민 여러분께 보고를 드린다"면서 이같이 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 "이번 순방은 대한민국의 지속 가능한 미래를 설계하고 한반도 안전, 나아가 세계 평화와 번영을 위한 한미 양국의 공동 비전을 상세하게 논의할 수 있었던 의미 있는 시간이었다"고 언급했다.

이어 이 대통령은 "한미 양국은 군사와 안보 동맹을 넘어 경제, 첨단기술, 공급망 등 다양한 분야에서 함께 성장하는 전략적 파트너십을 공고히 해나갈 것"이라면서 "이번 회담에서 한미가 직면한 다각적 과제에 대해 깊이 논의한 만큼 이른 시일 안에 국민이 삶 속에서 성과를 체감하도록 최선을 다하겠다"고 했다.

또 이 대통령은 "정부는 앞으로 국익중심 실용외교를 바탕으로 시대의 흐름에 기민하게 대응하겠다"면서 "대한민국이 세계 무대에서 국제적 책임과 역할을 다하는 중추 국가로 우뚝 서도록 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.





