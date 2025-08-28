본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

첫 한미 정상회담 마친 李대통령 "진솔한 대화로 신뢰 쌓아…굳건한 한미 동맹 확인"

임철영기자

입력2025.08.28 16:40

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령이 한미정상회담 결과와 관련해 "도널드 트럼프 미국 대통령과 진솔한 대화를 통해 두터운 신뢰를 쌓고 한미동맹의 굳건함을 확인한 점이 뜻깊다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

28일 이 대통령은 인스타그램에 올린 메시지를 통해 "미국 순방을 무사히 마치고 돌아왔다. 국민 여러분께 보고를 드린다"면서 이같이 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 "이번 순방은 대한민국의 지속 가능한 미래를 설계하고 한반도 안전, 나아가 세계 평화와 번영을 위한 한미 양국의 공동 비전을 상세하게 논의할 수 있었던 의미 있는 시간이었다"고 언급했다.


이어 이 대통령은 "한미 양국은 군사와 안보 동맹을 넘어 경제, 첨단기술, 공급망 등 다양한 분야에서 함께 성장하는 전략적 파트너십을 공고히 해나갈 것"이라면서 "이번 회담에서 한미가 직면한 다각적 과제에 대해 깊이 논의한 만큼 이른 시일 안에 국민이 삶 속에서 성과를 체감하도록 최선을 다하겠다"고 했다.

또 이 대통령은 "정부는 앞으로 국익중심 실용외교를 바탕으로 시대의 흐름에 기민하게 대응하겠다"면서 "대한민국이 세계 무대에서 국제적 책임과 역할을 다하는 중추 국가로 우뚝 서도록 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰함도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기