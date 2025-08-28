본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광양시, 광양항 배후도로 보수공사 국비 지원 건의

호남취재본부 허선식기자

입력2025.08.28 14:15

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"국가 물류거점 항만 연결 핵심 기반시설"

전남 광양시는 지난 26일 김정완 부시장이 여수지방해양수산청장을 만나 광양항 동·서측 배후도로 보수공사 국비 지원을 건의했다고 28일 밝혔다.


이번 사업은 광양항 동ㆍ서측 배후도로 내 교량 등 도로구조물 42개소, 11.4km 구간을 대상으로 한 보수공사로, 건의한 국비 규모는 98억원이다.

광양시 김정완 부시장은 지난 26일 여수지방해양수산청장을 만나 광양항 동ㆍ서측 배후도로 보수공사 관련 국비 지원을 건의했다. 광양시 제공

광양시 김정완 부시장은 지난 26일 여수지방해양수산청장을 만나 광양항 동ㆍ서측 배후도로 보수공사 관련 국비 지원을 건의했다. 광양시 제공

AD
원본보기 아이콘

김 부시장은 "광양항 배후도로는 국가 물류 거점 항만을 연결하는 핵심 기반시설이다"며 "노후화된 교량과 도로의 안전 확보를 위해 조속한 국비 지원이 필요하다"고 강조했다. 이어 "이번 사업을 통해 도로 이용자의 안전을 보장하고 국가 물류 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 밝혔다.

한편, 광양항 동측 배후도로는 1998년 12월, 서측 배후도로는 2010년 11월 여수지방해양수산청이 준공했으며, 각각 2002년 12월과 2012년 2월 협약을 통해 광양시로 이관됐다. 당시 협약에는 준공 이후라도 도로 보수와 보강에 필요한 사업비는 국가에서 지원한다는 내용이 포함됐다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

트럭 덮쳤지만 '멀쩡' 18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

신주쿠서 파는 강원도 빵 먹으려고…일본 MZ들 "50분 줄서도 아깝지 않아"

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

윤석열, 내란 재판 6회 연속 '버티기'…"구치소서 강제인치 불가능"

새로운 이슈 보기