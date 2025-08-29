[이 책 어때]"무료 이메일론 불충분"...실리콘밸리에 기술보국을 바라다

알렉스 카프 '기술공화국 선언'

정부 대규모 혁신 추구 미온적

차세대 기술개발 민간에 떠넘겨



기술기업들, 대의보다 사익 치중

"IT기술 무기화 반대" 내부반발 커

SNS·음식배달앱 시대 열리고

의료혁신·군사기술 발전 등 뒷전

국가 발전 과제에 협력 필요

"오늘날 미국 사회에서 공유되는 요소들은 시민적이나 정치적인 게 아니라 주로 엔터테인먼트, 스포츠, 유명인, 패션 등에 집중돼 있다. … 예전 교육 시스템 속의 시민적 의례, 국방의무, 종교, 공용어, 활기차고 자유로운 언론 등 국가를 만들었던 수단들은 방치되고 남용돼 거의 해체되거나 쇠퇴해 버렸다."

이 책의 공동 저자인 알렉스 카프 팔란티어 테크놀로지스 대표이사는 오늘날 미국이 처한 현실을 이렇게 진단한다. 팔란티어는 2001년 9·11 테러 직후, 카프가 스탠퍼드 동문인 피터 틸 등과 함께 설립한 공공 정보 분석 기업으로, 미 국방성과 정보기관을 주로 지원해 왔다.

저자는 미국을 다시 위대하게 만들 원동력을 실리콘밸리를 중심으로 한 기술 혁신에서 찾는다. 그는 "과학기술의 잠재력에 대한 국가적 포부와 관심이 사라지면서 의료·우주 탐사·군사 소프트웨어 같은 분야에서 정부 혁신이 위축됐다"며 "정부는 원자폭탄과 인터넷을 탄생시켰던 대규모 혁신 추구를 포기했고, 차세대 핵심 기술 개발 과제를 민간에 떠넘겼다"고 우려했다. 이어 "서구 자유민주주의가 영원히 승리할 것이라는 안이한 확신은 널리 퍼져 있는 만큼 위험하다"고 강조했다.

미국 내 기술기업에 대한 비판도 이어진다. 저자는 세계 패권 국가로 성장한 미국이 예전의 야성을 잃고 흔들리고 있으며, 과거 정부와 긴밀히 협력하던 실리콘밸리 기업들이 이제는 '대의(大義)'보다 '사익(私益)'에 치중하고 있다고 꼬집는다.

실제로 2024년 기준, 세계 상위 50대 기술기업 시가총액 24조8000억달러 가운데 미국 기업이 차지하는 비중은 86%(21조4000억달러)에 달한다. 애플(3조5000억달러), 마이크로소프트(3조2000억달러), 엔비디아(3조달러), 알파벳(2조1000억달러), 아마존(2조달러), 메타(1조4000억달러), 테슬라(8000억달러) 등이 대표적이다.

하지만 저자는 이들이 실리콘밸리의 성과만 누릴 뿐, 국가에 대한 기여에는 소극적이라고 비판한다. 그는 "(그들이) 누리는 평화와 자유는 미군의 강력한 무력이 제공하는 억지력 덕분인데, 무료 이메일 따위로는 그 대가가 충분하지 않다"고 지적한다.

그렇다면 어떤 협력이 필요할까. 저자는 팔란티어가 아프가니스탄 전쟁 당시 급조폭발물(IED) 매설을 예측하는 소프트웨어를 제공했던 사례를 들며 "자유롭고 민주적인 사회가 승리하려면 도덕적 호소만으로는 부족하다. 강력한 힘, 즉 경성 권력이 필요하며, 오늘날 그 권력은 소프트웨어 위에서 구축될 것"이라고 주장한다.

이는 최근 미국 주요 기술기업 내부에서 확산되는 'IT기술의 무기화 반대' 움직임과 맞물린다. 많은 엔지니어가 자신의 일이 전쟁과 직접 연결되는 것을 꺼리고 있기 때문이다. 실제로 2019년 마이크로소프트가 미 육군과 방위산업 계약을 추진했을 때, 내부 반발이 거세지자 결국 한발 물러난 사례가 있었다. 당시 직원 일부는 대표에게 공개서한을 보내며 "우리는 무기를 만들려고 입사한 것이 아니다"고 반발했다.

저자는 이에 대해 "(지금의) 프로그래머 세대는 전쟁이나 사회적 격변을 직접 경험하지 못했다. 그래서 미국을 위해 헌신하기보다 안전한 선택을 추구한다"며 "그 결과 소셜 미디어와 음식 배달 애플리케이션(앱)의 시대가 열렸고, 의료 혁신·교육 개혁·군사 기술 발전 같은 과제들은 뒷전으로 밀려났다"고 분석한다.

저자는 이러한 상황의 근원을 '신념을 응징하는 사회 분위기'에서 찾는다. 여기서 말하는 신념은 저자가 비판하는 '좌파적 사고'와는 반대되는, 진정성을 담은 행동이다. 그는 "신념을 조금이라도 드러내면 가차 없이 응징받는 분위기 속에서 수년을 보내왔다. 그 결과 공적 영역은 자기 이익이 아닌 다른 가치를 시도하는 이들에게 얕고 치졸한 공격을 퍼붓는 공간이 됐다"며 "그 탓에 공화국에는 무능하고 공허한 인물들만 지도자로 남게 됐다"고 강하게 비판한다.

전반적으로 책의 논조는 "국가가 나에게 무엇을 해줄까 묻지 말고, 내가 국가를 위해 무엇을 할 수 있을지 고민하라"는 과거의 구호를 떠올리게 한다. 다만 저자가 지적하는 바와 같이, 사익에 치우쳐 공적 가치를 훼손하는 물신주의에 대한 비판은 오늘날에도 되새겨볼 만하다. 또한 국가 개념이 희미해지면서 발생하는 문제점, 그리고 현시대의 국가 개념을 어떻게 재설정하고 바로잡을 것인지에 대한 고민은 여전히 중요한 시사점을 던진다.

기술공화국 선언 | 알렉스 카프·니콜라스 자미스카 지음 | 빅데이터닥터 옮김 | 지식노마드 | 360쪽 | 2만6000원





서믿음 기자



