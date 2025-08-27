본문 바로가기
국방·외교

정부, 가을 성어기 앞두고 '中불법조업 대응 태세' 점검

손선희기자

입력2025.08.27 16:05

정부가 가을 성어기를 앞두고 중국 어선들의 불법조업 현황 및 대응 태세를 점검했다.


27일 서울 외교부 청사에서 외교부, 중국지역 공관 담당관, 해양경찰청 관계자 및 해양 분야 전문가 등이 참석한 가운데 조업질서 담당관 회의가 열리고 있다. 외교부

27일 외교부에 따르면 남진 동북·중앙아국 심의관은 이날 서울 외교부 청사에서 중국지역 공관 담당관, 해양경찰청 관계자 및 해양 분야 전문가 등이 참석한 가운데 조업 질서 담당관 회의를 주재했다.

이날 회의에서는 중국 어선들의 선박 출항지 점검 등 실효성 있는 불법조업 대응 방안을 모색했다. 참석자들은 불법조업 문제가 한국의 해양권익 수호뿐 아니라 어민의 생계와도 직결되는 문제로서 적극적 대응이 필요하다는 데 인식을 같이했다. 이에 외교부 본부와 현지 공관, 관계부처 간 협업체계를 더욱 강화해 나가기로 했다.


외교부 당국자는 "불법조업 문제의 근본적 해결을 위한 외교적 노력을 지속·강화하는 한편, 불법조업 문제가 한중관계에 부담이 되지 않도록 한중 간 소통과 협력도 지속해나갈 예정"이라고 밝혔다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
