양산시, 시군 주요업무 합동평가 점검보고회 개최

2년 연속 우수기관 선정 향한 실적 제고 방안 모색

경남 양산시는 지난 26일 시청 소회의실에서 김신호 부시장 주재로 '2026년(2025년 실적) 시군 주요업무 합동평가 추진 상황 점검보고회'를 개최했다.

시군 주요업무 합동평가는 매년 경남도가 도내 18개 시·군을 대상으로 국·도정 주요 시책 성과를 종합적으로 평가하는 제도이다.

양산시는 2025년(2024년 실적) 평가에서 정량평가 1위, 정성평가 3위로 우수기관에 선정되면서 재정 인센티브 2억 1000만원을 확보했었다.

이날 보고회는 2년 연속 우수기관 선정을 목표로 7월 말 기준 실적 부진 정량지표와 전년도 지표 중 미달성된 지표 소관 부서장 17명이 지표별 실적 현황과 추진 경과, 문제점·실적 제고 방안 등을 보고했다.

또 부진 정량지표와 전년도 미달성 지표에 대해 부진 사유 분석을 통한 실효성 있는 대책과 정량평가 목표 달성률 산정 시 가중치가 부여되는 가중지표에 대해 목표 초과 달성 방안을 마련하는 데 집중했다.

앞으로도 시는 매달 실적을 점검해 부진 지표 대책보고회와 협업부서 간 회의를 수시로 개최하는 한편, 평가 결과에 따른 포상금 지급, 유공 공무원 표창 등 인센티브 제공을 통해 실적을 제고할 방침이다.

김신호 부시장은 "합동평가는 시의 행정 역량을 가늠하는 가장 공신력 있는 평가"라며 "지표 담당 부서장들은 지표에 대한 책임의식을 갖고 모든 지표가 목표를 달성해 계속해서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 최선을 다해주길 바란다"고 당부했다.





