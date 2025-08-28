금감원, 감사인 지정제도 온라인 설명회

금융감독원은 오는 9월 상장사 등의 지정기초자료 제출 시기에 맞춰 감사인 지정제도 온라인 설명회를 개최한다고 28일 밝혔다.

12월 결산 상장사(코넥스 제외), 소유·경영 미분리 대형 비상장사는 오는 9월 1~15일 감사인 지정기초자료를 제출해야 하며, 이를 위반하는 경우 감사인이 지정될 수 있다.

이에 따라 금감원은 한국상장회사협의회, 코스닥협회, 코넥스협회, 중소기업중앙회, 한국공인회계사회 등 유관기관과 함께 유튜브 및 기관별 홈페이지를 통해 감사인 지정제도 안내 동영상 및 설명자료를 게시한다.

구체적으로는 주기적지정·직권지정 사유, 구체적인 지정기간·방법 등 주요 제도 내용과 함께, 재지정 요청 시 유의사항 등 회사·감사인의 문의가 빈번했던 사항들을 소개한다. 특히 올해 도입된 주기적 지정 유예제도 등 감사인 지정 관련 외부감사 규정 개정 사항, 11개 업종으로 확대된 지정감사인의 산업전문성 제도에 대한 상세한 소개도 진행된다.

금감원 관계자는 "회사·회계법인 담당자가 궁금한 사항을 금감원 홈페이지 등을 통해 문의하면 신속하게 답변해 지정기초자료 작성을 지원할 예정"이라고 설명했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



