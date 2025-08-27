본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협금융, 자회사 소비자보호 우수사례 공유

오규민기자

입력2025.08.27 14:32

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3차 그룹 금융소비자보호협의회 개최

농협금융지주가 27일 서울 중구 소재 농협은행 본점에서 지주 및 계열사 금융소비자보호총괄책임자(CCO), 소비자보호실무자 등 15명이 참석한 가운데 2025년 제3차 농협금융 금융소비자보호협의회를 개최했다.


이날 그룹 금융소비자보호협의회에서는 하반기 금융소비자보호 중점 추진계획, 주요 민원 현황 및 분석 결과, 자회사 소비자보호 우수 사례 등을 논의했다. NH생명보험은 해피콜 강화를 통한 불완전판매비율 업계 최저수준 달성 노하우를 전달하고, NH투자증권은 대고객 이벤트를 통해 투자자성향 파악과 적합한 금융상품 선택의 중요성을 홍보한 사례를 공유했다.


회의를 주재한 윤기태 농협금융지주 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는"소비자보호 달성을 위하여 금융사의 적극적인 관심과 노력이 가장 중요하다"며 "앞으로도 자회사 금융소비자보호 우수사례를 지속적으로 공유하여 그룹 소비자보호 체계 강화를 위해 노력할 것"을 당부했다.

윤기태 농협금융지주 금융소비자보호총괄책임자(오른쪽에서 두 번째)가 회의를 주재하고 있다. 농협금융지주

윤기태 농협금융지주 금융소비자보호총괄책임자(오른쪽에서 두 번째)가 회의를 주재하고 있다. 농협금융지주

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기