KB증권, 증권앱 소비자 만족도 1위…디지털 경쟁력 입증

KB증권은 대표 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'이 한국소비자원이 실시한 '2025년 증권앱 소비자 만족도 조사'에서 종합만족도 1위를 기록했다고 27일 밝혔다.

이번 조사는 전국의 증권앱 이용자 2100명을 대상으로 한국소비자원의 서비스평가 모델(KSEQ)을 적용해 주요 증권사 앱의 만족도와 이용 실태를 평가했다. 평가는 3대 부문 만족도(서비스품질, 서비스상품, 서비스체험)와 전반적 만족도, 기대 대비 만족도 및 이상 대비 만족도 등 포괄적 만족도를 각각 50%씩 반영해 종합만족도를 산출했다.

KB증권은 종합만족도 3.63점을 기록하며 주요 7개 증권사 평균(3.55점)을 웃돌며 1위를 차지했다. 특히 서비스 이용 과정(3.72점), 핵심 서비스(3.85점), 서비스 체험(3.17점)으로 구성된 서비스 3대 만족도 부문에서 모두 최고점을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

이용자 요구사항 조사에서는 해외주식 거래 기능 강화와 종목 분석 및 리서치 보고서 확대 등이 주요 개선 과제로 꼽혔다. 이에 KB증권은 큐레이션 기반 투자정보 전략을 강화하고 해외주식 관련 기업정보와 분석 자료를 확충하는 한편, 흩어져 있는 정보를 통합 제공해 접근성과 편의성을 높이고 있다. 또한 앱 화면 디자인 개선과 시스템 안정성 강화를 위한 정기 업데이트도 병행하고 있다.

KB증권 대표 MTS 'KB M-able(마블)'은 고객 편의를 위한 다양한 서비스를 제공하며 고객 자산 성장을 위한 금융 플랫폼으로 자리매김하고 있다. '해외 상장지수펀드(ETF) 퀵뷰' 서비스를 도입해 복잡한 상품 정보를 핵심만 쉽게 확인할 수 있도록 했으며 일일 투자 정보를 간단히 제공하는 '오늘의 콕', 국내외 실전투자 전략을 제시하는 '프라임 클럽(Prime Club)' 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 지속적으로 제공하고 있다. 특히 오늘의 콕은 7월 말 기준 전년 동기 대비 조회 수가 5배 이상 증가했으며 누적 게시 건수 2416건, 조회고객수는 지난해 1월부터 약 124만8000명(누적)을 기록하며 높은 호응을 얻고 있다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "이번 소비자 만족도 1위는 고객 중심의 플랫폼 전략과 투자정보의 고도화, 디지털 콘텐츠 차별화의 결과로 볼 수 있다"며 "앞으로도 KB증권은 고객의 자산 성장을 지원하고 투자 과정에서 그 가치를 체감할 수 있는 '자산성장형 디지털 플랫폼'으로 발전해 나가겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



