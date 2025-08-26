"'AI 에이전트' 시대 도래…누구나 크리에이터 될 수 있어"

'2025 게임과학포럼' 개최

"AI는 창의성 높이는 도구"

기술 발전의 최일선에 있는 게임산업에서 인공지능(AI)은 도구일까 창작자일까. 업계 관계자들은 AI가 창의성을 높여주는 도구라면서 가까워지는 'AI 에이전트' 시대에 협업이 요구된다고 밝혔다.

김경일 게임과학연구원장이 26일 서울 서초구 국립중앙도서관에서 열린 '2025 게임과학포럼'에서 인사말을 하고 있다. 노경조 기자 AD 원본보기 아이콘

김도균 크래프톤 AI 트랜스포메이션팀장은 26일 서울 서초구 국립중앙도서관에서 열린 '게임과학포럼'에서 "AI를 활용해 16시간이 걸리던 콘셉트 아트 업무를 1시간으로 단축했고, 사용자 환경(UI) 생성도 자체적으로 하고 있다"고 밝혔다.

김 팀장은 "지난해 게임 스튜디오 52%가 게임 제작에 AI를 활용했다고 응답했다면, 올해는 96%의 개발자가 AI 기술을 사용하고 있다고 했다"며 "게임산업은 제작의 노동집약적 구조와 디지털 특성, 다양한 요소로 구성된 복잡성으로 인해 AI가 적용되기 좋은 조건을 갖추고 있다"고 설명했다.

이어 "멀티 에이전트 시스템을 통해 내러티브 디자인, 코딩, 월드 구축, 3D 모델링 등 각각에 특화된 에이전트와 협업하는 시대가 오고 있다"며 "사람은 게임에 대한 비전과 아이디어 제시, 최종 의사결정, 윤리적 판단 등 본질적이고 창의적인 영역을 담당하고, 에이전트는 방대한 데이터 처리, 반복 작업, 기술적 문제 해결 등을 맡게 될 것"이라고 말했다.

그는 "창의력이 있다면 누구나 게임을 만들 수 있게 될 것"이라며 "나아가 AI 에이전트가 업무를 대신하면서 사람의 여가가 늘고, 이는 게임산업에 기회로 작용할 것"이라고 예상했다.

나규봉 NC AI 사업전략팀장은 캐릭터 립싱크 자동화와 기존 음성 데이터를 활용해 대사를 추가하는 등의 구체적인 AI 기술 활용 사례를 소개했다.

그러면서 "창작 과정의 전체 프로세스에서 내가 어려워하는 부분을 간소화해주는 기술들이 즉각적인 효능감을 준다"며 "편해진 상태로 내가 작업하고 있는 것들을 한 발 떨어져서 보면 '이런 것들도 해야겠다'는 생각이 들면서 창의성이 증강된다"고 전했다. 귀찮지만 꼭 해야 하는 작업을 AI가 대신하면서 창의성이 더 발휘되는 선순환 구조가 만들어진다는 것이다.

나 팀장은 "NC AI는 AI 기술이 사람을 수동적으로 만들어 더 창작할 수 없게 하는 것이 아니라, 더 왕성한 창작 활동을 할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다"며 "모두가 크리에이터가 되는 세상을 꿈꾸고 있다"고 강조했다.

한편, 이날 키노트 강연자로 오른 김경일 게임과학연구원장은 "노동에 피드백을 붙이면 게임이고, 게임에서 피드백을 빼면 노동이 된다"며 "게임은 끊임없는 피드백을 통해 세상의 주인공이 되고 싶어 하는 인간의 본능을 충족시킨다"고 말했다.

또 "게임을 통해 우리의 학습 메커니즘을 바꿀 수 있다. 특히 AI와의 결합은 우리가 미래를 과소평가하지 않고 더 크게 볼 수 있는 역할을 한다"며 "게임과 AI는 '생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다'는 명제에 무게를 더한다"고 덧붙였다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>