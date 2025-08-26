BNK금융, 카자흐스탄 은행법인 설립…"중앙아시아 전략 강화“

해외 소액금융시장 진출 국내 금융사

현지 금융당국으로부터

은행업 전환 인가 받은 첫 사례

BNK금융지주가 BNK캐피탈 카자흐스탄 알마티 본점에서 카자흐스탄 은행법인 개소식을 개최했다고 26일 밝혔다. 해외 소액금융시장에 진출한 국내 금융사가 현지 금융당국으로부터 은행업 전환 인가를 받은 첫 사례다.

올해 6월 카자흐스탄 금융당국으로부터 은행법인 전환 본인가를 획득한 이후, 약 두 달간의 영업 준비를 마치고 진행된 개소식에는 BNK금융 경영진과 카자흐스탄 현지 금융당국, 주요 고객, 기업 관계자들이 참석했다.

BNK금융은 카자흐스탄을 중심으로 키르기스스탄, 우즈베키스탄을 아우르는 경제권역의 확보와 그룹 글로벌 네트워크 확장이라는 의미가 있다고 설명했다. 실제 BNK캐피탈은 2018년 카자흐스탄 소액금융시장에 진출해 양호한 영업성과와 현지 경험을 축적했으며, 이를 기반으로 지난해부터 현지법인의 은행업 전환을 적극 추진해왔다.

BNK금융지주가 26일 카자흐스탄 알마티에서 카자흐스탄 은행법인 개소식을 가졌다. 왼쪽 5번째부터 비탈리 뚜투시킨 카자흐스탄 중앙은행 부총재, 마지나 아빌카시모바 카자흐스탄 금융감독원장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 김성주 BNK캐피탈 대표, 방성빈 BNK부산은행장, 김정훈 KOTRA 관장. BNK금융지주

BNK금융은 카자흐스탄 은행법인을 '디지털 기반의 중소기업 특화 전문은행'으로 육성한다는 목표를 제시했다. 현지 맞춤형 디지털 금융 플랫폼과 신속한 기업금융 지원 체계를 구축하고, 성장 단계별 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 계획이다. 디지털 채널 중심의 운영체계와 중소기업 금융지원 특화 모델을 핵심 경쟁력으로 내세워, 현지 경제구조와 고객 니즈를 반영한 맞춤형 금융서비스를 제공함으로써, 금융 포용성과 지속가능한 수익기반을 확보한다는 방침이다.

한편 BNK금융 경영진은 카자흐스탄 개소식 이후 키르기스스탄을 방문해 현지 중앙은행 총재와 면담을 갖고, 다시 라오스로 이동해 BNK캐피탈 라오스 법인의 영업 현황을 점검할 예정이다. 라오스에서는 부산은행과 라오스개발은행(LDB)간의 계절근로자 집금계좌 개설 사업에 관한 업무협약(MOU)을 체결할 계획이다.

BNK금융지주 관계자는 "BNK의 바른경영, 본원적 경쟁력 강화, 고객감동이라는 가치 철학을 바탕으로, 단기성과보다 지속 가능한 성장을 추구할 것이며, 카자흐스탄과의 상생 경영을 통해 지역사회 발전과 금융산업 선진화에 기여하겠다"고 밝혔다.





