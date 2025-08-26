최민호 세종시장 "한글문화도시 세종의 매력 전국에 알릴 기회"

확대간부회의서 세종한글축제 등 준비 철저 지시

내년 정부예산 확보 철저, 문화관광자원화 주문

최민호 세종시장이 26일 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다. /사진= 기획조정실 제공 AD 원본보기 아이콘

내달부터 세종지역에서 한글 관련 행사가 잇따라 개최된다. 지역을 찾는 방문객들이 한글문화 도시 세종의 독특한 매력을 체감할 수 있도록 촘촘한 준비가 당부 된다.

최민호 세종시장은 26일 확대간부회의를 열고 "조만간 개최되는 한글 행사를 통해 우리 시가 추구하는 도시 모습을 외지에서 오는 방문객들에게 확실히 각인시켜야 한다"고 강조했다.

내달 1일부터 조치원 1927 아트센터 등에서 2025 한글 국제 프레 비엔날레를, 10월 9일에는 세종호수공원 일원에서 2025 세종한글축제에 앞서 철저한 준비를 지시한 것이다.

최 시장은 "방문객들이 각양각색의 아름다움을 갖춘 세종시에서 즐겁게 지낼 수 있도록 숙박시설, 먹거리, 굿즈 등 만반의 준비를 해야 한다"며 "환경 및 가로정비 또한 철저히 관리해 한글 도시와 정원 도시의 품격을 보여야 한다"고 말했다.

특히 축제 기간 부족한 주차 공간 문제를 해소하고, 대중교통을 활성화하기 위해 이응 패스·여민전 통합카드 사용을 유도할 수 있는 혜택 검토도 지시했다.

내년도 정부 예산안 확정을 앞두고 중앙 예산 확보에 총력을 기울일 것을 다시 한번 주문했다.

그는 "다행히 시가 중점 추진한 예산이 내년도 정부 예산안에 원활하게 반영되고 있지만, 끝까지 방심해서는 안 된다"며 강조하고 국회 심의 등 마지막까지 예산 확보에 최선을 다해 달라고 당부했다.

세종시 최초 국가 지정 문화유산 지정이 예정된 한솔동 고분군을 지역 문화관광 자원으로 적극적으로 활용할 것도 언급했다.

내달 8일 국가사적으로 지정, 고시되는 한솔동 고분군은 백제가 475년을 전후로 축조한 옛 무덤 14기로, 백제 시대 무덤 양식의 중요 사적으로 평가받고 있다.

한솔동 고분군이 국가 지정 문화유산으로 지정되면 백제문화를 공유하고 있는 공주, 부여는 물론 일본 나라현 등과 협업해 학술대회 공동개최, 관광객 유치에 나설 수 있다는 것이 최 시장의 복안이다.

최 시장은 "한솔동 고분군은 값진 역사적 가치를 지녀 문화관광 요소로서의 잠재력이 상당하다"며 "관련 고분 체험 프로그램이나 테마파크 등으로 활용할 필요성이 있다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>