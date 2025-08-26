본문 바로가기
산림복지진흥원, ESG 혁신정책 '환경부문 우수상' 수상

대전=정일웅기자

입력2025.08.26 15:31

한국산림복지진흥원은 ㈔한국정책학회 주관의 '제4회 한국 ESG(환경·사회·지배구조) 혁신정책 대상'에서 환경부문 우수상을 수상했다고 26일 밝혔다.


남태헌 산림복지진흥원 원장(왼쪽 두 번째)이 '한국 ESG 혁신정책 대상' 시상식을 마친 후 김태영 ESG정책위원회 위원장(왼쪽 첫 번째), 박형준 한국정책학회 회장(왼쪽 세 번째)과 기념촬영을 하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

남태헌 산림복지진흥원 원장(왼쪽 두 번째)이 '한국 ESG 혁신정책 대상' 시상식을 마친 후 김태영 ESG정책위원회 위원장(왼쪽 첫 번째), 박형준 한국정책학회 회장(왼쪽 세 번째)과 기념촬영을 하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

ESG 혁신정책 대상은 기업과 공공기관이 추진하는 지속가능한 ESG 혁신정책을 ▲창의적 계획수립 ▲집행 추진 노력 ▲성과 및 환류 등 항목을 평가해 시상한다.

산림복지진흥원은 국내 최고층(7층) 목조건축물로 공공건축 부문의 탄소중립을 선도한 점, 가상현실(메타버스)를 활용한 산불 피해지 복구와 무장애 나눔(숲)길 조성을 통한 탄소흡수 등에 기여한 성과를 인정받아 수상기관 명단에 이름을 올렸다.


남태헌 산림복지진흥원 원장은 "산림복지진흥원은 앞으로도 산림복지를 통해 ESG 전 분야에서 혁신을 선도해 나가도록 하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

