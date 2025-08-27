제약·바이오 수출 활로 넓힌다…무보, 의약품수출입협회와 MOU

한국무역보험공사가 제약·바이오산업 수출경쟁력 강화를 위해 국내 제약 ·바이오기업을 대상으로 무역보험과 해외 시장 정보를 제공하기로 했다.

무보는 26일 한국의약품수출입협회(의수협)와 '제약·바이오 산업 수출경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

장영진 한국무역보험공사 사장(오른쪽)이 26일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 류형선 한국의약품수출입협회 회장과 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다.(사진제공= 무보) AD 원본보기 아이콘

무보 관계자는 "이번 협약은 최근 지속해서 증가하는 제약·바이오산업 수출을 뒷받침하고, 한국 기업의 해외 진출 기회를 확대하기 위해 마련됐다"며 "양 기관은 이번 협약을 계기로 제약·바이오 기업에 대한 국외 정보 및 무역보험 제공을 통한 해외시장 진출 활성화에 뜻을 모았다"고 말했다.

우선 무보는 수출기업이 대금 미회수 위험에 대한 걱정 없이 해외시장 개척에 나설 수 있도록 단체보험을 제공한다. 의수협이 수출보험 계약을 일괄 체결해 회원사의 수출 대금 미회수 위험을 담보하게 된다. 또 무역보험 활용방안 및 해외시장 정보를 공유하는 등 협력을 강화해 나갈 예정이다.

류형선 의수협 회장은 "제약·바이오 기업이 수출거래를 안정적으로 할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "특히 무역보험을 통해 해외 거래 리스크 완화, 수익성 개선 등 실질적 효과를 기대한다"고 말했다.

무보는 연구개발(R&D) 비용이 큰 바이오산업 특성을 반영해 단기 재무여력이 부족한 수입자 앞으로도 보험한도 책정이 가능하도록 지난 1월 관련 내규를 개선한 바 있다. 무보는 이번 협약이 마중물이 돼 더 많은 제약·바이오산업 수출기업이 무역보험 혜택을 누리게 될 것으로 기대하고 있다.

장영진 무보 사장은 "최근 수출 성장세가 두드러지는 제약·바이오 산업은 무역보험을 통한 육성 지원이 꼭 필요한 분야"라며 "앞으로도 제약·바이오 산업이 차세대 수출동력 산업으로 자리매김하도록 노력할 것"이라 고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



