대전디자인진흥원, 청년 52명 광고 마케팅·디자인 실무 교육

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.26 13:56

9월 참여 청년 모집... 8주간 프로젝트 운영

대전디자인진흥원 전경

대전디자인진흥원 전경

대전 지역 청년들의 심화하는 일자리 공백 문제에 대응하고, 실무 경험 부족으로 어려움을 겪는 청년들에게 현장 중심의 직무 역량 강화 기회를 제공하기 위한 프로그램이 진행된다.


(재)대전디자인진흥원이 고용노동부와 대한상공회의소가 추진하는 '2025년 미래 내일 청년 일경험 지원사업'의 하반기 프로젝트형 운영기관으로 최종 선정됐다.

진흥원은 이번 선정을 통해 총 52명의 지역 청년에게 8주간 기업 연계형 실무 프로젝트를 제공해 현장 중심의 직무 역량을 강화하고 취업 경쟁력을 높일 계획이다.


진흥원은 오는 9월 참여 청년 모집 및 사전 직무교육을 시작으로, 11월까지 8주간의 프로젝트를 운영할 계획이다. 프로그램은 ▲광고·마케팅 직무의 '특화 프로그램'과 ▲디자인 직무의 '일반 프로그램'으로 나눠 진행된다.


특화 프로그램은 대전관광공사 및 대전관광협회와 협력해 '청년참여형 대전 로컬관광'을 주제로 진행된다. 참여 청년들은 관광 콘텐츠 기획, 관광 코스 개발 등 지역 관광 활성화를 위한 실전 마케팅 과제를 수행하게 된다.

디자인 직무 분야의 일반 프로그램은 지역기업이 제안한 브랜드·UX/UI 등 실무 디자인 과제를 해결하는 방식으로 운영된다. 참여자들은 진흥원이 보유한 디자인 R&D 장비와 전용공간, 전문가 풀을 활용하여 프로젝트의 완성도를 높일 수 있다.


이창기 대전디자인진흥원장은 "수도권으로 유출되는 지역 청년 문제와 전문 인력 확보에 어려움을 겪는 기업의 현실을 해결하고자 한다"며 "이번 사업을 통해 청년은 현장에서 요구하는 실무 경험을 쌓고 기업은 새로운 디자인 해결책을 얻는 상호 성장의 장을 마련해 궁극적으로 대전의 디자인 역량을 고도화하고 지역 일자리 창출과 산업 경쟁력 강화로 연결하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr















 



