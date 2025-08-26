나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]당정 "내연기관 자동차 전기차로 전환 시 추가 지원금을 신설"
2025년 08월 26일(화)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1조5000억 자산가 된 테니스 황제
[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성"
트럼프 '숙청·혁명' 주장에 李대통령 "특검이 한국군 확인한 것"…트럼프 "오해였다" 정정
"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물
[굿모닝 증시]무난하게 끝난 한미 정상회담…韓 증시, 하락 출발 후 정체 전망
"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'
한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'
'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"
연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아
일부 연어장·게장서 식중독균 검출…"온라인 판매 제품 섭취 주의"
"펜 멋져, 가져갈 거냐" 트럼프 돌발요청李 대통령, 즉석 선물