엔비디아, '로봇 두뇌' 공개… 로보틱스 시장 공략

칩 모듈 '젯슨 토르', 로봇·자율주행차 등에 사용

인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 최신 로보틱스 칩 모듈인 '젯슨 AGX 토르(Jetson AGX Thor)'를 판매한다고 25일(현지시간) 밝혔다.

엔비디아는 이 칩을 '로봇 두뇌(robot brain)'라고 부르며, 개발자들이 이 칩을 이용해 로봇을 제작할 수 있다고 설명했다. 또 기업이 개발자 패키지를 사용해 로봇 시제품을 제작한 후 양산을 위해 '토르 T5000' 모듈을 이용할 수 있다고 전했다.

'젯슨 토르' 칩은 엔비디아의 현재 AI 칩과 컴퓨터 게임용 칩에 사용되는 블랙웰 그래픽 프로세서(GPU)를 기반으로 하며 이전 세대보다 7.5배 빠르다. 대규모 AI 모델에 필수적인 128GB의 메모리가 장착돼 있다. 이를 통해 인간형 로봇에 필요한 생성형 AI 모델을 실행할 수 있다고 엔비디아는 설명했다. 또 이 칩이 자율주행차에도 사용될 수 있다고 덧붙였다.

디푸 탈라 엔비디아 로보틱스 및 엣지 AI 담당 부사장은 "우리는 로봇을 만들거나 자동차를 만들지는 않지만, 인프라 컴퓨터와 함께 관련 소프트웨어로 전체 산업을 가능하게 한다"고 했다.

로보틱스는 엔비디아가 가장 큰 성장 기회로 보고 있는 분야다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 "AI 다음으로 로보틱스가 가장 큰 성장 시장이 될 수 있다"고 시장 공략을 예고한 바 있다.

엔비디아는 2014년부터 여러 로봇 칩을 내놓고 있지만, 아직 엔비디아 전체 매출에서 로봇 분야가 차지하는 비중은 약 1%에 그치고 있다.

엔비디아는 로봇 기업 어질리티 로보틱스와 보스턴 다이내믹스, 아마존, 메타 등이 젯슨 칩을 사용하고 있다고 밝혔다. 엔비디아는 '필드 AI'와 같은 로보틱스 기업에도 투자하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>