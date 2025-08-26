메리츠 "中부동산 추가 부양책, 단기 효과 그칠 것…문제는 재고"

메리츠증권은 오는 9~10월 중국 정부가 추가적인 부동산 부양책을 발표할 것으로 예상되는 가운데 이번 조치 또한 단기적 효과에 그칠 가능성이 높다고 진단했다. 또한 중국 부동산의 근본적인 문제가 '주택 재고'인 만큼 투자자들은 향후 주택 재고 소진 현황, 주택가격 전월비 상승률 등을 주시할 필요가 있다고 제언했다.

최설화 메리츠증권 연구원은 26일 '중국 부동산, 정부는 살릴 수 있을까?' 보고서를 통해 지역별 부동산 부양책에 이은 추가 정책 발표 기대감으로 최근 중국 본토 증시에서 부동산 대표주가 급등하고 있다면서 이같이 밝혔다. 리창 중국 총리는 지난 18일 열린 국무원 전체회의에서 하반기 부동산 시장의 추가 하락을 방지하고 안정적 회복을 위한 조치들을 강구할 것을 지시한 상태다.

이에 따라 최 연구원은 향후 예상되는 정책방향으로 ▲베이징·상하이에 이어 선전, 광저우 등 주요 도시로의 구매 제한 완화 및 주택 공적금의 사용 제도 개선, ▲지역별 여건에 따른 도시 내 판자촌·성중촌 개조 추진, ▲필요시 추가적인 주택담보대출 금리 인하 등을 제시했다.

그는 "상기 정책들은 하반기 중국 부동산 시장의 하방 리스크를 일정 부분 완화할 것"이라고 내다봤다. 다만 "과거 사례에서 확인되듯 부양책의 효과는 짧게는 1개월, 길게는 6개월 내 약화하는 경향이 있어, 이번 조치 또한 단기적 효과에 그칠 가능성이 높다"고 지적했다.

특히 최 연구원은 "현재 중국 부동산의 보다 근본적인 문제는 많아진 주택 재고"라고 지적했다. 그는 "정부의 다양한 수요 부양책에도 주택 가격이 계속 하락하고 있어 가계가 부동산 투자에 여전히 소극적이기 때문"이라고 짚었다. 올해 7월 기준으로 중국 내 주택 재고는 약 405만채로 추산된다. 이는 사상 최고치였던 2015년(452만채) 수준에는 못 미치자, 작년 말(391만채) 대비 늘어난 규모다.

이에 따라 중국에서 가장 필요한 부양책은 '정책당국의 주택 재고 매입'이라고도 강조했다. 그는 "근본적인 해결법은 정책당국의 주택 재고 매입 가속화"라며 "정부가 주택 재고의 일부를 매입해주면서 주택 가격의 반등을 유도해 낸다면 그 이후에는 가계의 투자심리가 개선되며 반등할 수 있다"고 주장했다.

이달 들어 외곽지역 주택 구매 제한 폐지(베이징), 주택공적금 사용 확대(쑤저우) 등 지역별 부동산 관련 부양책이 잇따라 발표되고 있는 것과 관련해서도 "지금 발표되는 가계 구매를 유도하는 부양책도 좋지만, 올해 하반기에는 정부의 주택 재고 매입이 빠르게 이뤄지는지 여부가 더 중요할 것"이라고 평가했다. 이어 투자자들에게도 "관련 주택 재고 소진 현황과 주택가격의 전월 대비 상승률을 주요 모니터링지표로 관찰할 것"을 권고했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>