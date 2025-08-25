日닛산, 글로벌 판매 11위 추락…BYD·지리에 밀려

2004년 집계 이래 첫 10위권 탈락

BYD·지리 첫 추월…하반기도 고전 전망

일본 닛산자동차가 실적 부진으로 글로벌 판매 순위 10위권 밖으로 밀려났다. 일부 신차 출시가 내년 이후로 지연되면서 하반기에도 고전할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 25일 각 업체 발표와 시장조사기관 마크라인스 자료를 종합해 올해 상반기 세계 신차 판매량을 집계한 결과, 닛산이 전년 동기 대비 6% 줄어든 161만 대를 판매하며 11위를 기록했다고 보도했다.

이는 2009년 글로벌 금융위기 당시 판매량(154만 대) 이후 16년 만에 가장 적은 수준이며, 관련 통계가 남아 있는 2004년 이래 처음으로 10위권 밖으로 밀려난 것이다.

중국 전기차 업체 비야디(BYD)는 같은 기간 33% 증가한 214만 대를 팔아 7위에 올랐고, 저장지리홀딩그룹도 193만 대(29% 증가)로 8위에 자리했다. 두 회사 모두 처음으로 닛산을 제쳤다. 일본 스즈키는 판매량이 2% 감소했으나 163만 대를 기록, 닛산보다 많아 10위를 차지했다.

닛케이는 닛산의 부진 원인으로 중국 시장 판매 감소와 일본 내 수요 위축을 꼽았다. 일본 판매량은 22만 대로 1993년 이후 최저 수준을 기록했다.

닛산은 8년 만에 신형 전기차 '리프'를 일본에서 출시할 예정이다. 하지만, 주요 차종의 신형 모델은 내년 이후로 예정돼 있어 하반기에도 판매 부진이 이어질 가능성이 있다고 신문은 전망했다.





