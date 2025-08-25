본문 바로가기
여주시, 민생회복 소비쿠폰 4개 면 하나로마트 사용처 확대 적용

이종구기자

입력2025.08.25 20:31

여주시, 금사면·산북면·점동면·흥천면
지역 하나로마트 민생회복 소비쿠폰 사용처 확대

경기 여주시는 지난 22일 민생회복 소비쿠폰 사용처가 부족한 면 지역 주민들을 위해 금사면, 산북면, 점동면, 흥천면 하나로마트 4개소를 사용처로 확대 적용했다고 25일 밝혔다.

여주시청 전경. 여주시 제공

이는 행정안전부와 농협에서 지난 21일 민생회복 소비쿠폰 사용편의 제고 방안을 발표한 것과 동일한 내용으로, 적용 시점은 8월 22일 금요일부터이다.


면 지역의 경우 지역 내 마트나 슈퍼가 있더라도 생활필수품이나 신선식품을 구매하기 어려운 점을 감안하여, 범정부 TF의 사용처 확대 적용 계획에 따라 전국 지자체에서는 읍·면 지역별 실정을 파악하고 지역 내 상권 현황과 소상공인 영향 등을 검토하여 농협 하나로마트 확대 적용 대상지를 결정하였다.

여주시 적용지역은 금사농협 하나로마트, 금사농협 하나로마트 산북점, 점동농협 하나로마트, 흥천농협 하나로마트로 총 4개소이다. 전체 목록은 여주시청 홈페이지(여주소개-여주소식-2025 민생회복 소비쿠폰 게시판), 농협 홈페이지(e홍보센터-공지사항 게시판)에서 확인할 수 있다.


한편, 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청기한은 오는 9월 12일까지이며, 2차분 접수 기간은 9월 22일부터 10월 31일까지다. 지급된 소비쿠폰의 사용기한은 11월 30일까지이다.


또한 여주시는 거동불편자와 고령자 등 취약계층을 대상으로 민생회복 소비쿠폰 찾아가는 신청 서비스를 시행하고 있다.




여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
