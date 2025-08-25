여수시, 주민참여예산위 총회…내년도 389개 사업 확정

'생활밀착형' 예산 235억8,600만원 반영

전남 여수시(시장 정기명)는 지난 22일 시청 회의실에서 주민참여예산위원회 총회를 열고 389개 사업(235억8,600만원 규모)을 내년도 주민참여예산으로 의결했다고 25일 밝혔다.

이날 총회에는 김신 위원장을 비롯한 주민참여예산위원 40여명이 참석했으며, 분과위별로 심의한 지역 현안 주민 제안사업과 1억원 한도 내에서 발굴된 지역발전 특화사업에 대한 설명이 이뤄졌다.

앞서 시는 지난 2~5월 읍면동 지역회의를 통해 주민 제안사업 586건을 접수했으며, 이 가운데 389개 사업을 선정해 주민참여예산위원회 분과위 심의를 거쳐 총회에 상정했다.

총회에서는 안건이 원안대로 가결돼 389건의 주민 제안사업과 돌산대교 입구 로터리 경관 개선 사업 등 2건의 지역발전 특화사업(2억원)이 내년도 예산편성 대상으로 확정됐다.

정기명 시장은 "주민이 직접 사업을 제안하고 결정에 참여하는 주민참여예산제는 지방자치의 근간이다"며 "발굴된 생활밀착형 사업들이 내년도 예산에 반영돼 시민이 체감하는 시정을 구현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





