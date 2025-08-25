본문 바로가기
[인사]한국예탁결제원

김진영기자

입력2025.08.25 10:56

[부 장]

□ 전 보

- IT서비스1부 부장 신우철

- IT인프라운영부 부장 손영일

- 증권대차부 부장 성보경

- 나눔재단(사무국장) 임창균


[팀 장]

□ 전 보

- IT서비스2부 전자등록서비스팀 팀장 김송주

- 차세대추진2실 선임전산역(차세대2단계IT) 박선욱

- 차세대추진2실 선임조사역(차세대2단계개발1) 박종철

- 차세대추진2실 선임조사역(차세대2단계개발2) 조홍래

- 무위험지표금리산출·공시사무국 KOFR내부통제팀 팀장 이호형

- 총무부 사무환경개선추진반 반장 안병욱

- 홍보부 홍보1팀 팀장 강민지(9.1일자)

- 글로벌시장1부(홍콩사무소) 선임조사역 강신규(9.1일자)

- 주식·파생등록부 주식·파생등록팀 팀장 윤정민(9.1일자)

- 정보보호최고책임자 소속 IT보안팀 팀장 김민지(9.1일자)

- 글로벌시장2부 미국시장권리관리팀 팀장 최지연(9.1일자)

- 감사부 선임검사역 장영민(9.1일자)

- IT기획부 IT기획팀 팀장 박현욱(9.1일자)

- 펀드업무부 펀드운용지원팀 팀장 정유선(9.8일자)

- 경영전략부 ESG경영관리팀 팀장 김 훈(9.8일자)

- 고객행복센터 팀장 김수진(9.8일자)





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

