컬리, 추석 얼리버드 기획전…"1000여개 상품 최대 81% 할인"

9월 15일 오전 11시까지 구매 시

최대 20% 할인 쿠폰 순차 지급

컬리는 추석 얼리버드 기획전을 열고 1140여개 상품을 최대 81% 할인한다고 25일 밝혔다.

다음 달 15일까지 진행되는 이번 기획전은 가격대와 카테고리를 다양하게 넓힌 것이 특징이다. 고물가 실속형 소비 트렌드를 반영해 7만원 미만의 상품군을 대폭 늘렸다. 카테고리 또한 크게 확대해 과일·정육부터 식품·뷰티·주방·생활용품까지 다양한 큐레이션을 선보인다.

'다다익선'과 '실용만점' 코너에서는 명란젓 세트, '그레인온' 골드카무트효소 선물세트 등을 5만원 미만에 구매할 수 있다. '덴프스' 덴마크 유산균 이야기, '한삼인' 홍삼진 기운담은 선물세트는 각각 66%와 57% 저렴하게 판매한다.

프리미엄 선물세트도 준비됐다. '횡성축협한우' 1++ 프리미엄 1호, 프리미엄 굴비오가세트 2㎏, '정관장' 홍삼정 기프트 세트, '조선호텔' 간장게장 세트 등은 20만원 이상의 선물세트도 마련됐다.

이외에도 컬리에서만 구매할 수 있는 '컬리온리' 리빙, 뷰티 상품도 판매한다. 대표적으로 '키엘' 울트라 훼이셜 크림 125㎖ 퍼플 에디션 세트, '조 말론 런던' 컬리 단독세트 리틀 럭셔리 세트, '순백수' 히노키 우디 디퓨저 선물 세트 등이 있다.

지정한 날짜에 상품을 수령할 수 있는 사전예약 서비스도 운영한다. 예약 선물을 칼리 카드로 10만원 이상 주문 시 20%, 그 외 카드로 5만원 이상 주문 시 15% 할인쿠폰도 지급한다.

다음 달 15일 오전 11시까지 선물세트를 1개라도 구매한 회원에게는 15일 이후 순차적으로 최대 20% 할인 쿠폰이 지급된다. 5만원 이상 주문 고객 대상으로 7000원 얼리버드 쿠폰도 제공한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



