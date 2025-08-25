본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

스페이스X, 화성 우주선 '스타십' 10번째 시험 발사 연기

이승형기자

입력2025.08.25 10:01

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

발사 17분 전 "지상시스템 점검 시간 확보위한 것"

스페이스X가 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 '스타십'의 10번째 지구궤도 시험 발사가 연기됐다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

24일(현지시간) 스페이스X는 발사를 앞두고 "오늘 예정됐던 스타십의 10번째 비행은 중단됐다"고 밝혔다.

이날 스타십은 현지시간 오후 6시30분 미국 텍사스주 보카치카 해변의 스타베이스 기지에서 발사될 예정이었다. 스페이스X는 발사 17분 전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발사를 중단한다고 알렸다. 스페이스X는 "지상 시스템 문제를 점검할 시간을 확보하기 위해"라고 설명했다. 지상 시스템은 발사대와 발사를 지원하는 주변 인프라를 의미한다.


높이 121ｍ의 스타십은 상단의 우주선과 33개의 엔진을 갖춘 강력한 추진체 '슈퍼헤비'로 구성된다. 이번 10번째 시험 발사에서는 발사 3분 뒤 상단부 우주선과 부스터가 분리되고, 부스터는 발사장으로 돌아오지 않고 멕시코만 바다에 낙하할 예정이었다. 우주선은 스페이스X의 차세대 스타링크 위성 모형 8기를 배치하고, 우주 공간에서 엔진을 짧게 점화하는 실험도 진행할 예정이었다.


앞서 시도한 7~9차 시험 발사는 모두 실패로 끝났다. 지난달에는 10차 발사를 준비하다가 폭발한 바 있다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기