본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 도민 목소리 반영…응급의료서비스 질 전환 추진

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.24 10:05

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 5일까지 응급실서 정책 개선점 등 조사

응급의료 만족도 조사 포스터. 전남도 제공

응급의료 만족도 조사 포스터. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도는 도민의 목소리를 반영해 응급실을 더 안전하고 따뜻하게 관리토록 하기 위해 내달 5일까지 지역 응급의료기관 38개소 응급실 이용객을 대상으로 2025년 응급의료 만족도 조사를 한다고 밝혔다.


응급의료 만족도 조사 전남도 차원에서 처음 하는 것으로 응급실 이용 실태와 문제점 등에 대한 전반적인 사항을 조사, 2026년 지역응급의료시행계획에 반영, 응급의료 서비스를 높이는 데 활용할 예정이다.

조사 대상은 응급의료기관 38개소를 이용하는 20세 이상 80세 미만 도민 1,500여 명이다.


조사 항목은 ▲응급의료 정책 인지도와 신뢰도 ▲응급실 이용 경험과 만족도 ▲개선이 필요한 부분 등이다. 전문 조사원이 응급실 현장을 찾아가 도민과 직접 1대1 면담 방식으로 진행된다.


정광선 전남도 보건복지국장은 "응급실은 도민의 생명과 직결되는 최전선이다"며 "이번 조사는 도민의 소중한 의견을 모아 응급실이 단순한 진료 공간을 넘어 더 안전하고, 더 따뜻한 치유의 공간으로 거듭나기 위한 첫걸음이 될 것이다"고 말했다.

한편 전남도는 조사 결과를 바탕으로 ▲응급실 진료 환경 개선 ▲응급환자 안전 강화 ▲응급의료 신뢰도 제고 등을 추진해 도민이 믿고 찾을 수 있는 응급의료 체계를 만들 방침이다. 또 지역 맞춤형 응급의료체계 강화를 위해 ▲응급의료기관 운영비 지원(38개소 52억 원) ▲닥터헬기 운용(44억 원) ▲취약지 간호인력 파견(7명 4억 원) ▲달빛어린이병원(4개소 6억 원) 등을 추진하고 있다. 이를 통해 도민이 일상에서 안심하는 응급의료 안전망을 구축한다는 목표다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금][세계는Z금] "친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中 새로운 펜데믹, '치쿤구니야'…백신 정말 없나

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금]

손흥민, 환상적인 프리킥으로 MLS 데뷔골

전통시장에 각목 들고 나타난 문신 남성…제주도에 무슨 일?

조국 "2030 남성, 70대와 유사한 극우 성향"

대만에 부는 '中 신분증' 공포…전수조사의 배경

이제 'SKY' 아니라 'SKS'…영재·특목고생이 택한 대학은?

새로운 이슈 보기