이시바 만난 李대통령 "국제질서 요동…어느 때보다 韓日 협력 강화해야"

일본 도쿄 총리관저서, 한일 정상회담…소인수회담→확대회담 진행

"불필요한 것 조정, 필요한 것 협력하는 게 바람직한 관계"

"도저히 접근하기 어려운 것은 충분한 시간 두고 숙고"

'셔틀 외교' 확대, 한일 공무원 간 중첩 대화·협력 필요"

이시바 "한일 관계 강화, 양국 관계뿐 아니라 지역 전체에 이익"

이재명 대통령이 23일 이시바 시게루 일본 총리와 확대회담에서 "통상·안보 국제질서가 요동치고 있다"면서 "가치나 질서나 체제 이념에서 비슷한 입장을 가지고 있는 한국과 일본이 어느 때보다 협력을 강화해야 한다"고 말했다. 한일 양국이 서로 좋은 면들을 존중하고 불필요한 것들 대해 조정하면서 필요한 것들 서로 얻을 수 있게 협력하는 게 바로 이웃 국가 간 가장 바람직한 관계라고도 했다.

이 대통령은 이날 일본 총리관저에서 이시바 총리와 만나 소인수회담에 이은 확대회담에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계"라면서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 오후 4시 54분 총리관저 도착해 오후 4시 55분부터 소인수 회담을 시작했다. 소인수 회담은 예상됐던 시간을 훌쩍 넘긴 오후 5시57분까지 1시간가량 진행됐다.

그러면서 이 대통령은 "서로 많은 것들을 공유하고 있고 또 협력할 분야도 참으로 많지만, 또 한편으로는 너무 가깝다 보니 불필요한 갈등도 가끔은 발생한다"면서 "어려운 문제는 어려운 문제대로 해결하고 도저히 접근하기 어려운 것들은 충분한 시간을 두고 숙고하면서 협력할 수 있는 분야에 대해서 협력해가는 것이 양국 국민 간의 더 나은 삶을 위한 본 한국의 정치권이 할 일"이라고 강조했다.

한일 간 '셔틀 외교'를 본격화하자는 바람도 전했다. 이 대통령은 "그 어느 때보다 한일간의 대화와 소통이 필요하고, 협력을 통해 얻을 수 있는 게 정말 많은 시기"라며 "일본 공무원과 한국 공무원 사이의 중첩적인 대화와 협력이 이뤄지길 바란다"고 말했다.

또 이 대통령은 대한민국 대통령이 첫 양자 방문으로 일본을 방문한 게 처음이라는 점도 재차 강조했다. 이 대통령은 "한일 관계를 중요하게 여기고 있다는 점을 생각해주기를 바란다"면서 "총리께서 지방균형발전, 지방발전에 각별 관심 가진 것으로 아는데 다음 셔틀 외교 일환으로 한국 방문하게 되시면 서울이 아닌 대민 지방에서 한번 뵀으면 좋겠다"고 했다. 이어 "두 번째 뵙다 보니 아주 반가운 친구처럼 여겨지는데 대화 통해서 좋은 결과 만들어지길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 이시바 총리는 "일본과 한국의 관계 강화 발전은 양국 관계뿐 아니라 지역 전체에 이익이 된다고 생각한다"면서 "일·한·미 사이에서 협력 강화하는 것도 대단히 중요하다고 생각한다"고 했다. 그러면서 "한일 정부 간 소통이 매우 긴밀히 이뤄지고 있고, (이재명 대통령이) 일본을 처음 방문해 주신 것에 마음이 든든하다"면서 "좋은 형식으로 앞으로 셔틀 외교를 실천할 수 있기를 바란다"고 말했다.





